Dr. Laurențiu Bădescu, la sfârșitul mandatului de manager al Ambulanței Constanța: „Fiecare zi a fost o provocare!”

„Am încercat să dezvolt această instituţie, să o întăresc. În prezent, avem două substații noi de ambulanță, una la Mihail Kogălniceanu, din anul 2019, și una la Ovidiu, din 2020. În plus, am înfiinţat puncte de staționare la Crucea, Adamclisi, Amzacea. Acum, pe perioada sezonului estival, avem astfel de puncte în Costinești, Neptun, Agigea și în Constanța Nord, la stația meteo. Efectiv, am dublat punctele de plecare de pe litoral, față de substațiile pe care le aveam în Năvodari, Constanța, Eforie Sud și Mangalia. În acest fel, am ajuns să fim mai bine distribuiți pe perioada sezonului estival, pe toată zona costieră. De asemenea, las SAJ-ul cu un număr mai mare de angajați. De exemplu, când am venit erau 351 salariaţi, iar acum avem 455 angajați. Totodată, am mărit cu o treime capacitatea operativă din teren, așa că am ajuns de la 26-27 de echipaje la 45 de echipaje zilnic. Desigur, facem tot posibilul de a ajunge la toată populația județului în timpii prevăzuți de legislație. Acesta este un efort deosebit, care ne ocupă o mare parte din timp și pe această cale vreau să mulțumesc familiei mele, pentru înțelegerea de care a dat dovadă, în tot acest timp, precum și instituțiilor care au fost implicate în Colegiul Prefectural, în situații de urgență. În plus, dacă va fi nevoie, suntem pregătiți și pentru un eventual val patru al pandemiei. Avem tot ce ne trebuie: materiale de protecție suficiente, materiale sanitare, medicamente”, a declarat directorul SAJ Constanța pentru „Cuget Liber”.



În tot acest timp, a fost reînnoit şi parcul de mașini, în proporție de 30%. La ora actuală, cea mai veche ambulanţă are 14 ani. Bineînţeles, a precizat directorul, o parte dintre mașini au kilometraj mare, „chiar de trei ori norma de casare”, cu sute de mii de kilometri la bord, dar funcţionează fără probleme.



„Duc dorul zilelor de pe teren…”





Întrebat cum decurge o zi din viaţa de manager, dar şi de medic pe ambulanţă, dr. Bădescu ne-a mărturisit că fiecare zi este o provocare, dar cea mai grea perioadă a fost, clar, cea din timpul pandemiei de Covid-19, pe care numai din cărți o știam.



„Am făcut față multor provocări, care au constat în mărirea obiectului de activitate. A trebuit să testăm populația, să apelăm la medici rezidenți, pentru a avea cât mai multe persoane pe partea de recoltare.





Ca medic, îmi amintesc cu emoţie, şi acum, perioadele din operativ, cărora le duc dorul. 17 ani mi-am desfășurat activitatea în teren și m-am confruntat cu multe cazuri grave, iar cele care au implicat resuscitarea copiilor, acestea sunt adevărate tragedii”, a încheiat medicul.





În fiecare zi, echipajele de la Ambulanță răspund la sute de solicitări și fiecare își face treaba. Nimeni nu face mofturi, nimeni nu vociferează. Deci, este clar, discutăm despre o muncă nu doar alertă, dar mai ales epuizantă, însă viața oamenilor primează întotdeauna pentru cadrele medicale, care se prezintă la toate cazurile la care sunt solicitați. De fapt, nicio zi nu este ușoară, toate sunt pline de evenimente rutiere ori cazuri medicale. Pentru șeful SAJ Constanța, dr. Laurențiu Bădescu, luni, 12 iulie, a fost ultima zi de mandat de manager general, după mai bine de patru ani în care s-a aflat la cârma instituției. Deocamdată, nu se știe cine îi va ține locul, până când Ministerul Sănătății va decide data unui concurs pentru ocuparea acestei funcții. De asemenea, dr. Bădescu nu exclude posibilitatea de a concura din nou pentru funcție. Nu este încă decis, mai ales că un astfel de post îți reconfigurează toată viața, după cum el însuşi ne-a declarat.