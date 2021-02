Dr. Ioan Tiberiu Tofolean: „Dorim să creştem calitatea actului medical la Spitalul Judeţean”

- În primul rând, dorința noastră este de a dezvolta, de a construi, și în niciun caz de a demola sau a strica ce s-a construit până acum. La capitolul probleme, acestea sunt foarte multe, pe toate nivelurile, dar încercăm să le rezolvăm, să le ierarhizăm, astfel încât să mergem în paralel cu o creștere a calității actului medical și o diversificare a actului medical. În același timp, trebuie să avem grijă și de cheltuielile pe care le facem, pentru că, din păcate, avem un deficit în contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, de peste trei milioane de euro.- În mod normal, noi avem niște cheltuieli ale spitalului, fixe. Apoi, a venit Covidul, care a necesitat niște investiții și niște cheltuieli foarte mari. Vă dau ca exemplu containerele ce se află în exteriorul clădirii, pentru care plătim zilnic chirie. După aceea, au fost probleme cu oxigenul, care a costat foarte mult, materialele sanitare, dezinfectanții, plus medicamentele anti-Covid. Asta în condițiile în care noi nu avem specialitatea de boli infecțioase. Drept urmare, a trebuit să achiziționăm multe medicamente. Pacienții au ajuns în Urgență, aveau nevoie de oxigen, erau cazuri grave și cum nu mai aveau loc nicăieri în spitalele Covid din județ, au fost internați la noi. În consecință, am închis pe etajele II, III, IV și V o parte din secții și am făcut secții Covid.-Da, desigur că există deficit de personal. Întotdeauna a fost și va mai fi. În Urgență, de exemplu, avem norma de 18 posturi și avem numai 12 medici. De-a lungul timpului, am tot scos posturile la concurs, dar nu s-a prezentat nimeni. Deci, numai la UPU avem deficit de șase medici. În plus, am avut această îmbolnăvire ciclică a personalului și a trebuit să angajăm în sistem de dosare, rapid, personal.-Peste tot în lume, în urgență, pacienții sunt prioritizați, în funcție de severitatea afecțiunii pentru care vin. Peste tot există urgențe de cod roșu, verde sau galben. În plus, există perioade în care numărul de pacienți care se adresează Unității de Primire a Urgențelor este mai mic sau mai mare. Maximul, până acum, a fost de 600 de pacienți într-o zi. Ca urmare, la un calcul simplu, asta înseamnă un pacient la câteva minute. Ca să gestionezi 20 de pacienți pe oră sau mai mult este foarte greu. Niciun serviciu de urgență nu poate să îl facă. Totodată, trebuie precizat că majoritatea pacienților care au venit cu Covid la SCJU aveau probleme respiratorii și aveau nevoie de CT. Noi avem 2-3 aparate, dar o examinare tomografică, plus rezultatul de la testul PCR au fost frâne într-o evoluție rapidă. Tocmai de aceea, considerăm că este necesar ca și populația să înțeleagă că există niște timpi obligatorii de așteptare. De exemplu, dacă duci un pacient cu Covid la tomografie, acel aparat CT trebuie dezinfectat și jumătate de oră nu mai poate fi folosit și blochezi acel aparat pentru o perioadă de timp. În paralel cu pacienții Covid, vin și cei fără Covid, care au nevoie de asistență medicală. Ca urmare, a trebuit separat circuitul lor, Covid-ul separat de pacienții non-Covid.