Dr. Diana Meliu Cîrjaliu îmbină psihiatria cu pasiunea pentru ceramică

„Tot ce vedeţi aici este realizat după dispoziţia pe care o am într-o zi. Fiecare dintre ele are o temă. Până şi forma unui vas poate divulga o stare de spirit. Ultima lucrare îl înfăţişează pe Isus şi am pregătit-o pentru Paști. Înainte de aceasta am făcut o orchestră. Cel mai mult îmi place, însă, lucrarea „Ana”, din legenda lui Manole. Desigur, nu pot spune că mi-a plăcut povestea ei. De fapt, mi se pare o stupizenie, de la cap la coadă. Românii au tras concluzia că nimic nu se face fără jertfă, dar după părerea mea nu ar trebui să fie aşa. Nu sunt de acord. De ce atâta jertfă? Lucrurile bune și durabile ar trebui făcute, în mod natural, cu drag și bucurie”, a declarat psihiatrul, pentru „Cuget Liber”.





Întrebată despre tehnica pe care o abordează şi timpul alocat lucrărilor, aceasta a precizat că mai mult de două zile nu se poate lucra cu argila, pentru că oricât ar acoperi-o, se usucă repede, nu mai face priză și se desface. Aşa că, trebuie lucrată rapid, motiv pentru care, uneori, o prinde chiar și 4-5 dimineața în micul atelier improvizat.





Referitor la profesia de medic şi pasiunea pentru ceramică, ea a subliniat că cele două se îmbină perfect. „Foarte mulţi doctori scriu, pictează, sunt artişti, iar acest lucru se întâmplă din cauza presiunii psihice la care sunt supuși permanent în meseriile lor. Profesia de medic este foarte tensionantă, iar pentru psihiatri şi mai mult”, a adăugat ea.







În plus, medicului îi place să scrie. Chiar şi-ar fi dorit să poată aşterne pe hârtie un roman, inspirat de un caz real. Posibil ca la un moment dat să facă şi acest lucru deoarece nu este timpul trecut !





Lucrările, care nu sunt deloc puține la număr pot fi considerate adevărate opere de artă, pentru că nici un detaliu nu trădează că nu i-ar aparține unui artist plastic profesionist. Ba dimpotrivă, acestea sunt extrem de expresive, temele, actuale, mișcătoare și, desigur, autentice. Toate acestea sunt „construite” la etajul II al clinicii de psihiatrie, la care medicul îşi desfăşoară activitatea, atelier unde argila prinde viaţă sub diferite forme. Aici, dr. Cîrjaliu, cu mare precizie şi fineţe, îşi realizează lucrările. Tematicile sunt, desigur, variate. Oricum, lucrările sale sunt deosebite. Unele îl înfăţişează pe Icar, o altă lucrare reprezintă un ansamblu de balet, căluţi, pisici, legenda lui Manole, Il Primo, Pamporea, Meteora.