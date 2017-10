Dr. Dan Căpăţână îşi începe mandatul cu evaluarea angajaţilor Spitalului Judeţean

Dr. Dan Căpățână își începe mandatul cu evaluarea angajaților Spitalului Județean

Noul șef al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, dr. Dan Căpățână, și-a stabilit deja prioritățile pentru perioada în care se va afla în fruntea unității spitalicești. Medicul, care vine din sistemul privat, și-a propus să ocupe postul de conducere pentru următorii trei - cinci ani, timp în care țintește spre schimbarea imaginii „deplorabile” pe care o are spitalul. Dr. Dan Căpățână a primit pro-punerea de a prelua conducerea Spitalului Județean în urmă cu două săptămâni - când dr. Ion Niculescu încă se afla la șefia unității - de la Nicușor Constan-tinescu, președintele Consiliului Județean Constanța. „Nu sunt membru de partid, dar trebuie să recunosc că am susținere politică. În momentul în care am primit propunerea, am creionat împreună cu reprezentanții Consiliului Județean ce se va întâmpla în continuare. Nu am venit pentru a fi de decor sau pentru a răspunde la comenzi politice”, a subliniat managerul interimar al SCJU. Dr. Căpățână, care a activat ca medic militar și apoi în sistemul privat, ultima funcție deținută fiind în fruntea laboratorului Synevo, a afirmat că a realizat un proiect de management, care a fost aprobat de CJC și care va sta la baza unui protocol pe care îl va încheia cu instituția res-pectivă. Obiectivul principal urmărit de noul manager vizează „creșterea calității actului medical”. În acest sens, o primă măsură va fi evaluarea profesională a tuturor angajaților spitalului. „O evaluare serioasă, cum nu s-a mai făcut până în prezent. Proiectul de evaluare va fi realizat de o firmă specializată pe resurse umane. Este util și pentru salariați, pentru că orice recompensă este dată pe măsura muncii, iar deocamdată nu am un criteriu pentru acordarea de prime”, a afirmat dr. Căpățână. Totodată, va fi instituit un sistem de chestionare a pacienților, la externare, cu privire la serviciile medicale primite și modul în care au fost tratați. „Comitetul director se va întâlni periodic pentru a analiza fișele de evaluare com-pletate de pacienți. Așa putem avea un feed-back cu privire la ce se întâmplă în spital”, a adăugat managerul. Cât privește echipa de directori adjuncți, au fost desemnați, deocamdată, doar câțiva. Astfel, funcția de director medical va fi ocupată de dr. Liliana Tuța, șefa Secției de Nefrologie, cea de director administrativ de Renato Cristea, care a ocupat un post similar la Sanatoriul Techirghiol. Director de cercetare va fi dr. Valentin Broască, în vreme ce pentru director financiar și de îngrijiri medicale nu au fost luate deciziile finale. Fonduri suplimentare din închirierea sălilor de operație Revenind la planurile pentru viitorul apropiat, dr. Dan Capățână a afirmat că intenționează să poarte discuții cu Primăria Constanța pentru grăbirea realizării parcării supraetajate din fața Policlinicii 1. „Până în toamnă vreau să schimbăm fațada ambulatoriului, să alocăm un alt spațiu dughenelor. Vom începe cu rampele de acces, pentru că țin de bunul simț”, a subliniat medicul. Viziunea noului manager diferă de cea a fostului: dacă dr. Niculescu intenționa să elimine din spital toate firmele care închiriaseră spații, noul șef consideră că acestea pot fi o sursă de venit. „Am o altă viziune. Consider că în orice spital este nevoie de magazin, farmacie etc. Voi analiza însă situația mai întâi. De asemenea, sunt de acord cu ministrul Sănătății, care a susținut că se impune externalizarea serviciilor, respectiv a bucătăriei, spălătoriei și croitoriei. Mai mult, am în plan închirierea sălilor de operație. Nu-mi convine ca un bloc operator să nu fie folosit după 14.00, astfel că va fi închiriat către medicii din afara spitalului care vor să efectueze intervenții chirurgicale”. Dr. Dan Căpățână a declarat că și-a propus să ocupe funcția de conducere a SCJU pentru o perioadă cuprinsă între trei și cinci ani. Altfel spus, până la următoarele alegeri parlamentare. „În acest interval, dacă reușesc să fac 80% din ce mi-am propus, este bine”, ne-a declarat medicul.