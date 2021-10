Dozele cu anticorpi monoclonali au ajuns în spitale. Când este eficient tratamentul

Au început aceste tratamente să fie administrate persoanelor suferinde? Directorul Spitalului Municipal Medgidia, Eugen Agliţoiu ne-a declarat că, deocamdată, se caută pacienţii eligibili, pentru că există nişte prescripţii şi nu oricine poate primi acest tip de tratament.





„Medicii vor identifica aceşti bolnavi şi vor începe tratamentele”, a precizat acesta.





La rândul său, directorul Spitalului Mangalia, Alina Dan a declarat că dozele au fost deja distribuite pe secţii şi în scurt timp acestea vor începe a fi administrate bolnavilor internaţi. Aceeaşi situaţie este valabilă şi în cazul Spitalului Clinic Judeţen de Urgenţă şi cel de Pneumoftiziologie.





Foarte mulţi cititori ne-au întrebat, însă, de ce sunt considerate aceste tratamente cu anticorpi monoclonali, atât de eficiente. Pentru lămuriri, am luat legătura cu medicul infecţionist Irina Magdalena Dumitru, care a explicat pentru „Cuget Liber” ce reprezintă tratamentul cu anticorpi monoclonali și cui îi este recomandat. Înainte de toate, însă, trebuie să ştiţi că, la nivel mondial, se discută că acesta ar fi extrem de util în cazul bolnavilor cu Covid-19, dar nu poate fi administrat pentru pacienţii critici. De fapt, ne referim doar la situaţii în care se află un pacient vulnerabil, cu boli cronice, de o anumită vârstă, pentru care, în momentul de debut se pot preveni complicaţiile. Altfel spus, acești anticorpi, dacă sunt administraţi la timp, vor împiedica intrarea virusului în celulă.





„Sunt vizaţi pacienţii care sunt depistaţi în primele şapte zile de boală, fără necesar de oxigen, acest lucru fiind extrem de important, dar care prezintă comorbidităţi, indiferent de vârstă: obezitate, boli cardiovasculare, pulmonare, diabet, neoplazii etc. Acestea sunt criteriile, pentru că eficienţa este foarte mare la genul acesta de pacienţi, Deci, practic, el aduce o cantitate mare de anticorpi în organism şi previne dezvoltarea formelor severe de Covid. În momentul în care formele grave de boală s-au dezvoltat, eficienţa nu mai este atât de mare. Eu sunt sigură că vom mai primi şi alte doze. Aceste 5.206 fiole primite sunt doar cele din donaţii, iar luna viitoare, probabil că vor ajunge şi cele 10.000 de doze achiziţionate de România. Nici acestea nu sunt prea multe, dar am înţeles că vom mai primi şi alte donaţii de la Comunitatea Europeană, deci vor mai veni şi altele. Problema este că cei mai mulţi pacienţi ajung la spital cu forme severe şi atunci nu prea mai poţi să le dai aşa ceva. Aşa că, dacă am reuşi să îi prindem pe aceşti pacienţi în prima săptămână de boală, ar fi minunat. Din nefericire, mulţi vin după şapte zile, când starea de sănătate li se agravează”, a subliniat medicul.





Deşi insuficiente, în raport cu numărul ridicat de bolnavi cu Covid-19, fiolele de anticorpi monoclonali repartizate de minister au ajuns la destinaţie, în toate unităţile sanitare menţionate. Specialiştii MS spun că, asemenea altor medicaţii antivirale, eficienţa anticorpilor monoclonali depinde, însă, de administrarea cât mai precoce, după debutul bolii, dar nu mai târziu de primele şapte zile, când de multe ori replicarea virală s-a diminuat semnificativ şi începe producerea de anticorpi specifici de către pacient. Din păcate, fiolele de anticorpi monoclonali reprezintă o donaţie a statului italian şi nu se ştie exact când vom mai primi şi altele, pentru a putea salva cât mai multe vieţi.