Dovezi Covid cu ţârâita. De ce ajung greu documentele de la DSP?

De ce nu mai primesc constănţenii aceste documente imediat ce există confirmarea bolii? „Există o întârziere, într-adevăr, fiind cauzată de numărul crescut de cazuri zilnice cu care se confruntă întreg judeţul, fapt ce duce la întârzierea anchetelor epidemiologice. Pe de altă parte, din păcate, mai sunt şi persoane care dau o adresă greşită de email. Cert este că toate actele se emit şi ajung la medicul de familie. În cazul celor care ne dau adresa corectă, documentele sunt trimise şi pe adresa de email indicată de pacienţi. În acelaşi timp, dovada trecerii prin boală se mai poate face şi prin rezultatul testului RT PCR sau antigen rapid”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al DSPJ, Tudorel Ene.





Cert este că, fără acest act, angajatul nu poate fi plătit pentru perioada în care a lipsit de la serviciu, pentru că, practic, nu îşi poate justifica absenţa de la locul de muncă. „Eu am luat legătura cu medicul de familie, pe care l-am anunţat că una dintre cele două săptămâni de izolare a trecut deja şi am solicitat concediul medical. Doctorul mi-a spus că nu îmi poate elibera nici un fel de document până când DSP-ul nu îi trimite decizia. Am crezut că în 2-3 zile voi intra în posesia documentului, dar lucrurile nu au stat aşa. De câteva zile sun la Direcţia de Sănătate şi aştept să îmi spună cineva cât mai am de aşteptat, dar nu mi-a răspuns nimeni”, ne-a mărturisit Alina M., o bolnavă cu Covid.





Desigur, în situaţia ei se află şi alte persoane. Oamenii tot sună la DSPJ, tot încercând să le răspundă cineva la celălalt capăt al telefonului, dar, uneori, fără succes. În acest caz, medicii de familie nu îi pot ajuta, fără documentele care să precizeze că sunt sau nu infectaţi.





În altă ordine de idei, după ce patronii le plătesc angajaţilor banii pe concediile medicale, ei îşi recuperează aceşti bani de la stat. La acest moment, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa a ajuns cu plata acestor concedii la luna iunie.



„În luna septembrie am primit un buget de aproximativ 33.200.000 lei şi am reușit să ajungem cu plățile pentru cererile de recuperare a sumelor din concedii şi indemnizație depuse în luna iunie, în privința certificatelor de concediu medical”, au precizat reprezentanţii CJAS.





Dacă aţi avut ghinionul de a fi fost diagnosticat cu Covid-19, trebuie să ştiţi că sunteţi obligaţi de a vă anunţa şefii că veţi intra în concediu medical timp de două săptămâni. În baza diagnosticului, DSPJ va emite o decizie în baza căreia pacientul va putea primi, ulterior, acea hârtiuţă pe care scrie negru pe alb că sunteţi în concediu medical.