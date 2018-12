Două cutremure au avut loc duminică în Serbia la graniţa cu România

In ziua de 23.12.2018 la ora 06:58:19 (ora Romaniei) s-a produs in Serbia un cutremur cu magnitudinea 2.1 pe scara Richter, la adancimea de 3km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Deta(40km), Timișoara(70km), Jimbolia(71km), Oravița(85km), Bocșa(89km).

In ziua de 23/12/2018 la ora 05:47:02(ora Romaniei) s-a produs in Serbia, granita cu Romania un cutremur cu magnitudinea 2.4 pe scara Richter, la adancimea de 3km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.