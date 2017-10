Două blocuri de pe strada Traian s-ar putea prăbuşi

Două blocuri de pe strada Traian s-ar putea prăbuși

148 de familii din blocurile A5 și A6 de pe strada Traian trăiesc, de ceva timp, cu o spaimă teribilă în suflet. Pereții apartamentelor se crapă văzând cu ochii, semn că imobilul o ia la vale. Surparea străzii Traian după ploile de săptămâna trecută, chiar în dreptul imobilelor respective, nu a făcut decât să îi sperie și mai tare. A5 și A6 fac parte dintr-un șir de blocuri aflate în vecinătatea a ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre cele mai spectaculoase construcții din țară. Așezat pe malul portului, complexul comercial a cărui construcție a fost autorizată de Primărie ar fi avut și rolul de consolidare a falezei. Lucrările au început în 2007, iar consolidarea taluzului și stabilizarea terenului de sub strada Traian ar fi trebuit încheiate până în august 2008. S-au oprit, însă, cu mult înainte de a se finaliza măcar consolidarea. În prezent, șantierul este abandonat. Practic, nu a fost atins niciunul din scopurile propuse. Doar s-a săpat, s-a distrus malul, s-a forat, s-au pus piloni de beton și… cam atât. Iar surparea străzii confirmă că echilibrul zonei a fost distrus. Mai gravă este situația în blocurile menționate, unde crăpăturile pereților și chiar ale grinzilor se înmulțesc îngrijorător. „Rostul de dilatație dintre cele două scări lipite era tencuit și nu se vedea deloc. Acum s-a crăpat și se vede că s-au distanțat. Jos, la parter, sunt cam 20 de cm, dar la etajul opt, adică ultimul, rostul a ajuns să aibă peste 30 de cm. Este clar că s-a înclinat scara dinspre strada Traian, față de cea care dă spre bulevardul Ferdinand”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Veronica Petcu, președintele Asociației de locatari din cele două blocuri. „Pe mine m-a speriat teribil astăzi (n.r. ieri, 12 iulie) când am văzut în cabinetul medical de la parter cât de tare este crăpată grinda de susținere. Asta este foarte grav”, a completat Constantin Cadeschi. Crăpături pe toată grosimea zidului Ștefan Jelescu a invitat echipa „Cuget Liber” în apartamentul de la etajul doi, locuit de mama sa, pentru a vedea crăpă-turile din pereți. Într-una dintre camere se întind pe toată lungimea și grosimea zidului. „Blocul a fost construit în 1964 și este foarte solid. Este făcut din plăci de beton, iar astfel de crăpături nu am avut până când nu au început forările și așa zisele lucrări de consolidare. Acum ne este și teamă să mai stăm în casă”, ne-a povestit domnul Jelescu. Declarația sa este întărită de Monica Popescu, care își amintește că toate problemele lor au început acum trei ani. „Mama mea era acasă și a spus că prima dată s-a simțit ca și cum ar fi fost cutremur. Măcar dacă prin lucrările astea ar fi consolidat. Dar ei au început și nu au terminat. În plus, pe sub bloc trece un râu, care a fost obturat tot de ei. Acum s-a format o pungă de apă sub bloc, care macină totul”, a mai adăugat Monica Popescu. Sancțiuni și plângeri penale Temerile locatarilor sunt confirmate și de autorități. Potrivit directorului Inspectoratului Teritorial de Construcții Constanța (ITC), Gigi Chiru: „Blocul A5 avea o înclinație de câteva grade încă de acum câteva luni”. De altfel, instituția pe care o conduce a sancționat investitorul, adică Fondul de Investiții Imooeast, încă din luna iunie. „Am anticipat problemele înainte de ploile torențiale de săptămâna trecută și am aplicat o sancțiune investitorului. De asemenea, zilele trecute, am depus o sesizare la Parchet în vederea începerii urmăririi penale a acestuia, din cauză că nu a finalizat lucrările și nici nu le-a conservat, punând astfel în pericol siguranța și chiar viața locuitorilor din zonă”, a declarat Gigi Chiru pentru „Cuget Liber”. Primăria Constanța trebuie să intervină de urgență Practic, la momentul acesta ITC poate doar să sesizeze autoritățile locale și să aplice sancțiuni. Mai departe, Primăria Constanța, în calitate de proprietar, va trebui fie să îl constrângă pe investitor să reia lucrările și să realizeze consolidarea așa cum s-a angajat în contract, fie să pună mâna pe lopată și să le facă singură, pe banii ei. „Potrivit proiectului, construcția în sine încheia procesul de consolidare. Nu aveam garanția că acel mal e consolidat definitiv până când nu se termina construcția. Acum responsabi-litatea este în curtea Primăriei. Noi avem o corespondență cu investitorul. Nu a motivat în niciun fel abandonarea lucrărilor. Un reprezentant al acestuia s-a angajat, e drept, doar verbal, că vor relua lucrările și le vor finaliza. În cazul în care se mai întârzie, primăria este obligată să facă intervenția respectivă în regim de urgență”, a mai precizat Gigi Chiru. „Dezvoltare urbanistică” a la Mazăre În anul 2007, primarul Radu Mazăre declara că „acest tip de dezvoltare urbanistică trebuie aplicat pe toate falezele Constanței, inclusiv pe cele din Mamaia și Portul Tomis”. Slavă Domnului că nu s-a trecut și la fapte, că le priveam neputincioși pe toate prăbușindu-se în mare. Am fi rămas cu ochii în soare după un investitor oarecare, unul căruia să-i pese de noi, fără ca Primăria să îl deranjeze cu presiuni menite să-l determine să-și respecte contractul. Însă, până când Fondul de Investiții Imooeast va catadicsi să reia consolidarea malului și să o facă așa cum se lăuda că o va face atunci când a pus mâna pe terenul respectiv, locatarii blocurilor A5 și A6, blocuri de opt etaje, având câte 74 de apartamente fiecare, trăiesc cu frică de următoarea ploaie, care ar putea să ducă la o catastrofă cu pierderi de vieți omenești. Până acum nimeni nu a intrat în casele lor pentru a măsura pericolul, pentru a stabili niște măsuri de protecție, poate chiar pentru a evalua dacă se impune evacuarea persoanelor. Să ne ferească Dumnezeu, de un cutremur!!!