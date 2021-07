Dotări moderne pentru Terapia Intensivă a Spitalului Județean Constanța

Îngrijire tot mai precisă şi mai eficientă pentru pacienții internați în secția Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța. Medici ATI de la toate unitățile sanitare din județ au participat, miercuri, 14 iulie, la un program de instruire, în cadrul SCJU Constanța.Profesioniştii în furnizarea serviciilor de asistenţă medicală pentru pacienţi au realizat un program special de pregătire al personalului medical din ATI, după ce mai multe echipamente de înaltă performanță au fost recent achiziționate de SCJU Constanța, în cadrul programului „Dotarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare Covid-19”.Astfel, secția clinică ATI din cadrul SCJU Constanța a fost dotată cu: zece ventilatoare mecanice de înaltă performanță (monitorizează statusul nutrițional al pacientului, determină capacitatea pulmonară la sfârșitul expirației, determină PeeP, etc), zece monitoare funcții vitale, două aparate de anestezie de înaltă performanță (dintre funcțiile acestora amintim monitorizarea transmisiei neuromusculare - NMT, monitorizarea entropiei-nivelul de sedare al pacientului si al gradului de analgezie al pacientului - SPI)„Aparatura medicală performantă este una dintre armele cele mai puternice în lupta cu Covid-19. Cu cât avem mai multe arme, cu atât suntem mai puternici. Bineînțeles că, într-un război pe viață și pe moarte, cum s-a dovedit această pandemie, este esențial să fim uniți, să formăm o echipă puternică. De aceea m-am gândit ca la cursul de miercuri, să participe cât mai mulți dintre medicii de terapie intensivă, nu doar din spitalul nostru, ci din tot județul. Pentru că toți am îngrijit pacienți cu Covid, toți am pierdut pacienți. Pentru noi toți, orice informație contează”, a declarat directorul medical al SCJU Constanța, dr. Marius Prăzaru.Prin implementarea acestui proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea infrastructurii sanitare și creșterea calității serviciilor oferite, dar și a numărului de beneficiari finali de servicii medicale.