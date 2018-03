Dosarele X! Afaceri cu parcurile şi spaţiile verzi din Constanţa

2

Merita citit! Romanii ce accesează site-ul ar TREBUI sa citească! In Amerikk i se spune "whistle blower" celui ce anticipeaza, vede si SPUNE adevarul despre CRIMINALII imbrakatzi in piei de...servitorii, aparatorii, politicastrii "patriei". --- PSD si ALDE sunt satanisti neoseKuristi si masoni ce lucreaza pt Zsidani si Jewnglishtanezi/Amerikknari. Bossul cel mare e Sathanasiadis, nu Drakknea. Kustendge e cel mai abuzat judet de catre pesedealdisti/Zsidani/Amerikknari. --- Ca sa ii INVING pe bizdicii-militaratzi "comunisti" ce m'au umilit si incercat sa ma asasineze moral, pt ca am scris impotriva lor, CALAII socialismului-adevarat, am recurs la metoda "scrisorii catre Europa Libera/Vocea Americii. Scrisoarea a ajuns in Washington, D.C. Dar n'a fost citita. Continutul a ajuns la George Homostean, gauleiterul sezkuritatii satanice ceausiste. Ei, seKuristii, acționau impotriva grupului de bizdici-militaratzi ce tetorizau antiaviatia civilabila! Si, au guitzat ei: "De ce am plecat? Ca totul se...rezolvase". Mi se făcuse dreptate(dupa ce aproape ca m'au ucis bizdicii satanici!!" --- Sfarsitul monologului lui Liicheanu e duplicitar. Pesedealdistii nu sunt...nationalisti fie si primitivi. Sunt BANDITI PRIMITIVI ce iubesc PatRAIA Rromarlana! --- Digi24.ro G. Liiceanu: Patriotismul adevărat presupune semnalarea lucrurilor care nu merg în țara ta Gabriel Liiceanu a vorbit la emisiunea „În fața ta” despre legea defăimării, propunere făcută de Liviu Dragnea, președintele PSD. Filosoful a spus că subiectul defăimării este unul vechi și că „patriotismul adevărat presupune semnalarea lucrurilor care nu merg în țara ta și evident îi faci răspunzători pe cei care o aduc într-o situație în care îți e rușine de imaginea ei”. Gabriel Liiceanu: „Am fost invitat la un moment dat la Bruxelles, de Monica Macovei, care făcuse o întâlnire cu europarlamentarii, și am fost invitat. Alături de mine stătea Tudorel Toader și trebuia să explicăm asaltul la legile justiției. Lucrurile pe care le-am spus acolo, scoaterea la lumină a grozăviilor din februarie 2017 și lunile care au urmat. Impactul acestor discursuri de acolo a fost foarte mare. Nu le-a venit să creadă. Cum adică? Aveți la Camera Deputaților un infractor? E posibil așa ceva? Și tot ei inițiază legile care îi scutesc de pedeapsă? La întoarcere ni s-a spus că nu puțini oameni din jur au socotit că ce am făcut acolo a fost o defăimare a României. Lucrul ăsta e vechi. Înainte de 1989, în ultimii doi ani, au fost scrisori trimise la Europa Liberă. Doinea Cornea a fost prima care punea în discuție politica lui Ceaușescu. Apăruse o teamă în securitate că intelectualii au o supapă, că pot trimite nemulțumirile în afară, având ca platformă Europa Liberă. Drept care, am fost invitat de secretarul de partid pe Universitate. El răspundea de comportamentul celor din academic. Discuția a fost exact așa: tovarășu', dacă aveți nemulțumiri, vă rugăm să veniți să ni le spuneți, nu ieșiți cu ele în afară, că defăimați țara. Povestea e veche, nu e o noutate. Nu știu exact când a apărut, probabil în comunism. Însă felul de a spune ce crezi despre țară, despre ceea ce nu merge în ea și faptul de a-ți exprima o enormă suferință grefată pe iubirea de țară, pentru că atunci când iubești pe cineva, suferi pentru defectele lui... Amșadar, patriotismul adevărat presupune semnalarea lucrurilor care nu merg în țara ta și evident îi faci răspunzători pe cei care o aduc într-o situație în care îți e rușine de imaginea ei. Era rușinos înainte de 1989 să treci granița, iar dacă reușeai, era rușinos să te întâlnești cu imaginea României legată de Ceaușescu. Era foarte greu să faci față. La fel, după 1990, era greu să faci față când ieșeai din România, în perioada mineriadei. Mi s-a întâmplat să ajung la Paris exact după 13-15 iunie 1990. Era teribil, pentru că această mizerie, această rușine, faptul că Iliescu pusese o parte a poporului român să o snopească pe cealaltă în bătaie era considerat o barbarie. Țin minte că faceam o vizită la vârf, la Achette, una dintre cele mai mari edituri din Franța, și când am fost primit în birou mi s-a spus: «nu cred că mai avem ce discuta, veniți dintr-o țară de barbari». Deci despre asta e vorba. Erai solidar cu imaginea lor despre România, erai băgat în imaginea aia. Toți cei care protestează împotriva acestor monstruozități care au loc în istoria unei țări și care sunt cauzate de clasa politică o fac din disperare și din iubire pentru țara lor, nu pentru că... Eu nu cred că există un român care să vorbească rău de România pentru că urăște România. Vorbește de rău clasa politică, aceea care a adus-o în situația asta. - Ați văzut vreun popor care să vorbească atât de mult de rău propria țară? Dumnezeule! Există o genealogie a textelor de indignare la adresa propriei țări scrise de marile nume ale culturii europene. Goethe, Nietzsche, îmi pare rău, n-am știut că discutăm despre asta, aduceam... - Se zice că românii fac asta. Vorbesc de rău nu țara, ci vorbesc de rău cei care fac rău țării. Cum să nu vorbești de rău pe autorii mineriadei, cum să nu vorbești de rău pe cei care vor să suprime sistemul de justiție, cum să nu vorbești de rău pe cei care îți elimină valorile tradiționale ale civilizației europene? Un popor are obligația, eu tot o țin cu reprezentanții și reprezentații. Cetățenii unei țări sunt reprezentați de o putere, ei se supun din clipa aia judecății publice a celor pe care-i slujesc. Nu poți, trebuie să își dea seama în fața lor. Deci ideea că îi defăimezi dacă vorbești de rău, dacă defăimezi țara, e un sofism ordinar. Nu poți, trebuie să dea seamă în fața lor. Deci ideea că-i defăimezi dacă vorbești de rău, dacă defaimezi țara, e un sofism ordinar. Atrage atenția asupra felului mizerabil în care te slujesc, nu-ți defaimezi țara, ci le reproșezi lor că nu-și fac meseria de oameni aleși sa te slujească așa cum trebuie. Iar povestea asta cu legea defăimarii ar trebui să înceapă cu Eminescu. În 1880, Eminescu își defăima țara, în conceptia lui Dragnea, așa cum n-a făcut-o niciunul dintre noi. În 12 noiembrie 1880, Eminescu scria: 'pretutindeni în administrație, în finanțe, universități, la academie... pe jeturile de miniștri nu întâlnim, în mare majoritate, decât iarăși și iarăși fatale fizionomii nespecializate, aceeași protoplasmă de postulanti, de reputații uzurpate, care se grămădește înainte în toate și care tratează cu o egală suficientă toate ramurile administrației publice. A perpetua rămânerea la putere a unei clase de paraziți sociali, a unor oameni fără știința de carte și fără caracter, slugi ai oricărui guvern și ai oricărui sistem, dar dușmani ai meritului și adevărului sub orice sistem și sub orice guvern, e de neauzit. Dar așa e.' Vă dați seama ce actualitate are textul asta?! Propoziția ultimă parcă ne descrie. Suntem pe mâna unor impostori care nu știu nimic. Cei doi șefi ai camerelor sunt repetenți. Și Dragnea, și Tăriceanu au în CV-urile lor note de 4 și 5 și repetențe. Nu știu sa facă nimic, nu au nicio competență.