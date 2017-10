Dosare penale pentru patronii prinşi cu muncitori la negru

1

protectia muncii

ITM a primit reclamatii de la salariatii CN .ACN care au fost mutati nejustificat in portul Liminita(5 INGINERI )si care STAU DE 3 ANI IN AER LIBER,INDIFERENT DE VREMEA DE AFARA . NU a luat nici o masura deoarece analfabetul de DANIEL GEORGESCU care ocupa functia de director general este pupila lui NICUSOR CONSTANTINESCU .Acesta a angajat PSD-isti peste norma ,fara studii pe posturi de sef birou si sef sevicii si ca sa scape de personalul care NU COTIZEAZA LA PSD i-a mutat la Luminita in speranta ca acestia vor demosiona. Face cineva ceva pentru acesti oameni care stau opt ore in aer liber si nu au nici macar o toileta ???