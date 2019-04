Dosare penale pe bandă rulantă, la Constanţa! Vizaţi sunt şoferii indisciplinaţi

Dosare penale pe bandă rulantă, la Constanța! Vizați sunt șoferii indisciplinați

La data de 8 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă au depistat un bărbat, în vârstă de 25 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Mircea cel Bătrân din Cernavodă, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 55 de ani, care a condus un autoturism în localitatea Pecineaga, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Acesta a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 7 aprilie a.c., o patrulă mixtă de ordine publică, formată dintr-un polițist al Secției 2 Rurală Mighail Kogălniceanu și un jandarm din cadrul IJJ Constanța, a depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, care a condus un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Mighail Kogălniceanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentrație de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Siliștea, județul Constanța, care a condus un autoturism în aceeași localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii constănțeni l-au testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentrație de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia au depistat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, care a condus un autoturism pe strada Dezrobirii, din municipiului Medgidia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 6 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, în vârstă de 51 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Vadu, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a rezultat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.Șoferii în cauză au fost conduși la spital pentru a li se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Postul de Poliție Albești au depistat un tânăr, în vârstă de 16 de ani, care a condus un moped neînregistrat pe raza localității Albești, județul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În toate cauzele, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.