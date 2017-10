Dormim mai mult. Trecem la ora de iarnă

1

Va jucați cu noi, oamenii si sănătatea noastra

Puneți capat circului asta, cu schimbarea orei de : vara si iarna, au mai ramas cele de : ptimavara si toamna si la urma in fiecare : luna si saptamana ! Daca un ne tot, o ne toata a facut asta, hai sa facem cu toții ca să fim in randul lumii europene, că ce bine, ne mai merge de cand suntem in randul lumii europene, avem numai saracie, lipsuri si vaide noi ?! Terminați cu imitarea tuturor prostiilor din ue !