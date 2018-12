Dorinţa unei mame cu cancer la sân: "Sper să fie totul bine să pot să îmi văd fetele crescând"

Dorința unei mame cu cancer la sân: "Sper să fie totul bine să pot să îmi văd fetele crescând"

Viața este, deseori, nemiloasă. Exact în momentul în care ai impresia că ești o persoană împlinită și ai tot ce îți dorești, exact atunci îți poate da o palmă atât de grea, încât toate visele se risipesc într-o clipă. Acesta este și cazul unei tinere în vârstăde 36 de ani, Nicoleta Georgiana Grigoraș, mamă a două fetițe gemene, în vârstă de cinci ani, care a fost diagnosticată cu cancer la sân.„Imaginează-ți! Ești tânără, frumoasă, inteligentă, îndrăgită de toți cei din jurul tău. Încearcă acum să mergi un pas mai departe: după ani de căutări și deziluzii în dragoste, într-o zi care nu anunță nimic deosebit, întâlnești marea iubire a vieții tale, bărbatul pe care-l căutai fără să știi, cel alături de care te vezi trăind o viață. La numai o lună de zile am spus «DA» din toată inima, iar din această relație frumoasă au venit pe lume și două fetițe gemene. După toată povestea aceasta frumoasă m-am trezit într-un coșmar, fiind diagnosticată cu cancer la sân, gradul IV malign. Din dorința de a trăi cât mai mult timp posibil iubirea pe care am întâlnit-o, am decis și pentru copiii mei, să lupt cu toate mijloacele pe care le am. Am făcut chimioterapie și acum radioterapie și sper să fie totul bine să pot să îmi văd fetele crescând”, a declarat Georgiana Nicoleta Grigoraș.Durerea este cu atât mai mare cu cât cei patru membri ai familiei stau cu chirie, într-o garsonieră aflată în spatele Parohiei „Sf. Ierarh Vasile cel Mare” din Constanța, iar singurul venit realizat în casă este cel al tatălui, care lucrează la o firmă de securitate și pază, dar care se află, acum, în căutarea unui loc de muncă.Pentru a veni în sprijinul lor, biserica mai sus menționată organizează duminică, 16 decembrie, începând cu ora 18.00, cea de-a cincea ediție a Concertului Caritabil de Crăciun, iar toți banii care se vor strânge vor ajunge la această familie. Concertul va fi susținut de cinci grupuri corale: Grupul bizantin „Sf. Vasile cel Mare”, Corala „Sf. Antim Ivireanul” al Protopopiatului din Oltenița, județul Călărași, Corul „Sf. Dionisie Exiguul” al Seminarului Teologic Ortodox din Constanța, Corul Penitenciarului Poarta Albă și Corul „Belcanto” al Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța.Dragi constănțeni, având în vedere că se apropie și sărbătorile, haideți să facem un gest nobil și să ajutăm această familie frumoasă să supraviețuiască. Fiecare dintre noi poate contribui din puținul pe care îl are cu câte ceva. Precizăm că, de câteva luni, familia este ajutată de biserica „Sf. Vasile cel Mare”, care nu doar că se ocupă de ei și îi sprijină, dar le și plătește chiria, le cumpără alimente, iar acum va organiza și acest concert caritabil pentru ei, în scopul susținerii tratamentului mamei bolnave și creșterii fetițelor. Potrivit preotului Jean Ion, aceste concerte pe care biserica lor le-a organizat în ultimii ani au ajutat copii cu tetrapareză, surori cu probleme de auz, iar anul trecut un băiețel cu tetrapareză și altul cu autism au beneficiat de sprijinul constănțenilor cu suflet.„Sper că, și anul acesta, oamenii să ajute pentru continuarea tratamentelor și susținerea acestei familii”, a declarat acesta.