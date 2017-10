"DORELE, MAI AVEM?" Cât mai durează lucrările din ZONA PENINSULARĂ

4

Geamia reshapata

Toti constantenii sunt "cochelari" in afara de Iluminatul Ludovic si kulturnikul "Danaletul reshapat".Sa vedeti ce respect are Iluminatul noastru fata de istorie si fata de Islam.Gardul geamiei Hunchiar a fost "reshapat".Cladirea vecina care trebuia demolata nu s-a demolat.In plus,kulturnicii din primarie au mai autorizat si o terasa in aer liber.La terasa vezi "fetite" cu fustite scurte si peste gard,la doi metri musulmanul se roaga sa nu cada in pacat cu fetitele de la mase..Asta inseamna musulman "nonoconformist" in mintea unui golan din primarie. Cuget Liber nu vede.Cuget Liber urmareste graficul lucrarilor de "reabilitare".Sa mai dau un exemplu de "nonconformism".Chiar daca nu se afla in Peninsula,am vazut o biserica cu scarile intr-o statie de benzina.Acolo,mireasa se fotografiaza calare pe o butelie si in noaptea de Inviere,credinciosul aprinde o lumanare langa pompa de benzina.Sa ne traiti iluminatilor ! Eu sunt "cochelar".

Răspuns la: Vai, vai..

Adăugat de : Danâlețul reshapat, 12 iulie 2013

Lucrarile de reabilitare sunt ample." Cochelarii " isi dau si ei cu parerea/ importantza.Numai cine nu e constantean ,nu stie ce este iarna in zona...