Donatori mulţi, personal puţin la Centrul de Transfuzii Sanguine

Donatori mulți, personal puțin la Centrul de Transfuzii Sanguine

În ciuda frigului din incintă și a personalului insuficient, Centrul Regional de Transfuzii Constanța funcționează la capacitate maximă zilele acestea. Numai în cursul zilei de marți, 22 decembrie, au fost 75 de donatori. Nu e mult, dar nici puțin. Sunt oameni care, înainte de Crăciun, încearcă să salveze o viață, să-și ajute un prieten sau o rudă, ori, pur și simplu, vor să facă un gest nobil. Sau sunt oameni care, din lipsa banilor, donează sânge pentru a beneficia de bonurile de masă în valoare de 50 de lei. „Având în vedere că media este de aproximativ 50 de donatori pe zi și în ultimele zile am avut chiar și 70-75, am putea spune că a crescut puțin numărul donatorilor. Nu cred însă că este un fenomen, acum, de sărbători sau că sunt oameni care donează sânge numai pentru a primi bonurile de masă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul coordonator al centrului, dr. Alina Dobrotă. Așadar, fie că o fac din mărinimie, fie din sărăcie, gestul este binevenit. „Faptul că avem mai mulți donatori decât de obicei, indiferent care este motivul, nu poate decât să ne bucure pentru că astfel putem să facem un stoc de sânge. În general, luna ianuarie este ceva mai săracă în donatori, așa că putem să ne facem o rezervă pentru perioada respectivă”, a mai precizat dr. Alina Dobrotă. Aflat în clădirea Policlinii nr.1, Centrul de Transfuzii este lipsit de căldură de mai bine de trei săptămâni. Iar defecțiunea nu se va putea remedia mai devreme de jumătatea lunii ianuarie 2010. „Din păcate, personalul nostru este nevoit să facă eforturi supraomenești pentru a-și desfășura activitatea în condiții cât de cât normale. Suferim de frig, suntem prea puțini pentru volumul de muncă și nici până în prezent nu ni s-au alocat banii pentru prima de stabilitate. De curând s-au rezolvat restanțele la sporuri, dar nu este suficient. Ne-am dori ca persoanele în drept, autoritățile și instituțiile locale să recunoască măcar efortu-rile pe care le facem, dar, din păcate, noi suntem trecuți la și alții și nu prea suntem luați în seamă”, a explicat directorul Centrului de Transfuzii. Cea mai mare suferință a instituției este lipsa de personal. „Dacă ar fi să ținem cont de normativele Ministerului Sănătății, ar trebui să avem în organigramă 50-60 de oameni, dintre care cel puțin trei medici. Dar noi nu avem decât 13 asistente și un medic, adică directorul centrului, câte un biolog și un chimist, ceea ce este foarte puțin. Cu toate acestea, ne desfășurăm activitatea ca și cum am avea toate posturile ocupate”, a mai adăugat dr. Alina Dobrotă.