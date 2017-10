Donaţie norvegiană pentru achiziţionarea de mobilier în Secţia de Chirurgie Pediatrică

Donație norvegiană pentru achiziționarea de mobilier în Secția de Chirurgie Pediatrică

Pentru tratarea unei infecții respiratorii sau a unei otite căpătate de cel mic, părinții pot alege: fie se adresează medicului de familie, fie pediatrului, fie cheamă specialistul acasă. Însă, în momentul în care copilul trebuie supus unei intervenții chirurgicale, există un singur drum, cel spre Secția de Chirurgie Pediatrică din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - singura secție de profil la care ajung atât micuții bolnavi din județul nostru, cât și din Tulcea. Ca și în restul clinicilor de pediatrie, condițiile în care se desfășoară activitatea medicală lasă mult de dorit. Saloanele ar trebui văruite, pătuțurile schimbate, create spații de așteptare și chiar de dormit pentru mămicile îngrijorate, aparatura medicală înnoită. Pe scurt, ar trebui creată o atmosferă propice pentru îngrijirea corespunzătoare a unui copil - atât medical, cât și psihic, știut fiind că internarea într-un spital poate fi greu suportată de cel mic. Multe ar trebui schimbate, dar spitalul constănțean nu are fondurile necesare. Donație de 12.000 de euro Un prim pas pentru îmbunătățirea condițiilor de spitalizare din Secția de Chirurgie Pediatrică este făcut, zilele acestea, cu ajutorul unei donații primite de la reprezentanții unei firme de recrutare și plasare personal navigant. „Firma Barklav este o companie de tip joint-venture (n.r. parteneriat) între firmele norvegiene Wilhelmsen Ship Management și Torvald Klaveness, iar pentru a marca cei zece ani de activitate ai societății pe piața din România, cele două companii norvegiene au decis să facă o donație de care să beneficieze întreaga comunitate. Donația este de 12.000 de euro sau 100.000 de coroane norvegiene. În plus, vor fi renovate cinci saloane, de către navigatorii firmei noastre, care s-au oferit voluntari, în urma apelului făcut de noi. În Norvegia, țară scandinavă, este o politică de apropiere de comunitate, de latura umană, chiar și în perioada de criză. De aici și alegerea beneficiarului donației, o secție pentru copii, unde este nevoie de aceste fonduri”, a declarat pentru „Cuget Liber” Laurențiu Adrian Lazăr, directorul societății și consul onorific al Norvegiei la Constanța. Din donația primită vor fi achiziționate 12 paturi complet echipate, două pătuțuri pentru nou-născuți, 12 noptiere, o măsuță de înfășat sugari, un dulap pentru instrumentar și o canapea pentru consultații, toate importate din Italia. Saloanele renovate vor fi redate spre folosință pe 7 mai, când va avea loc și o inaugurare la care vor participa reprezentanții Ambasadei Norvegiei în România. Dărnicia afaceriștilor norvegieni ar putea să fie exemplu pentru întreprinzătorii autohtoni, mai ales în aceste momente de criză, în care sistemul sanitar se află într-un grav impas. „Sunt societăți comerciale autohtone, puternice, dar care nu sunt implicate absolut deloc în sprijinirea comunității și care ar putea să ajute, căci este nevoie”, a declarat dr. Dan Căpățână, mana-gerul spitalului. Generozitatea la români Dărnicia este, însă, de cele mai multe ori, înțeleasă greșit de români - a atras atenția dr. Constantin Tica, șeful secției. Donațiile se fac în special în timpul campaniilor electorale și constau „fie în chinezisme, fie în dulciuri aflate la limita expirării”. Secțiile de copii sunt ocolite de cele mai multe ori, a mai arătat medicul, căci micuții nu oferă voturi la schimb. Este nevoie de un spital pentru copii Constanța are nevoie, a atras atenția dr. Constantin Tica, de un spital pentru copii. Astfel de spitale există în orașe mult mai mici ca dimensiune și număr de locuitori, precum Galați sau Brăila, în vreme ce micuții din Constanța și Tulcea au la dispoziție numai trei secții. În Secția de Chirurgie Pediatrică sunt 35 de paturi, iar anul sunt operați 2.500 de micuți. „De 30 de ani, de când sunt eu la Constanța se tot vorbește de acest spital și nu s-a făcut nimic”, a mai exclamat specialistul.