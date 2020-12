Donaţie. DSP Constanţa a primit de la Asociaţia Dăruieşte Aripi un aparat care triplează capacitatea de testare

Asociația Dăruiește Aripi a achiziționat pentru Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică Constanța un extractor complet automat pentru prelucrarea probelor de testare Covid din județul nostru. Echipamentul, în valoare de 20.000 euro, mărește numărul de probe testate, într-un timp mult mai scurt.







DSP Constanța prelucrează probele recoltate de Serviciul de Ambulanță Constanța, probele recoltate în cadrul centrelor de copii și bătrâni din județ, particulare și de stat, de asemenea, deservind și alte instituții publice și de stat, cum ar fi Spitalul Municipal Mangalia, clinici de oncologie private din județ dar și probele recoltate de la pacienții din evidența centrelor de dializă Constanța.







Începând cu 15 mai 2020, Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică Constanța a prelucrat până astăzi un număr de 5.990 de teste pentru detectarea noului coronavirus.

“Am decis să achiziționăm acest echipament în sprijinul constănțenilor, pe fondul crizei pe care o traversăm în această perioadă, județul nostru având cea mai mare rată de infectare din țară. Mulțumim foarte mult DP World Romania și clienților companiei, pentru că au răspuns imediat solicitării de a sprijini această inițiativă. Cu această ocazie, vreau să mă adresez companiilor care pot direcționa 20% din impozit către proiectele Dăruiește Aripi, să ne contacteze, împreună putem mai mult”, a declarat Alina Pătrăhău, fondatoarea Dăruiește Aripi.

”Am traversat cu toții un an plin de incertitudini, de restricții și sacrificii. La final de an, împreună cu clienții noștri: liniile maritime, companiile de logistică, comisionari vamali, am hotărât să donăm fondul de cadouri de Crăciun sub forma acestei investiții în comunitatea noastră, greu încercat de contextul pandemic. Sub deviza solidarității, suntem convinși că împreună vom depăși această provocare”, a precizat şi Cosmin Cârstea, CEO DP World în România.