„Domnul edil vine cu vreo idee şi exportă zăpadă în ţările calde“

Ştire online publicată Miercuri, 09 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Zăpada creează, în continuare, probleme pe arterele principale din orașul Constanța. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, mai degajat - spun autoritățile, groaznic, îngreunat, în multe porțiuni pe o singură bandă - spunem noi. Din cauza gerului de peste noapte se formează ghețuș, iar adulții se deplasează cu mare dificultate către locurile de muncă dimineața. Și copiii întâmpină greutăți în a se deplasa către școli. La ora 16, când oamenii ies de la muncă, traficul este blocat de numărul mare de mașini, în inter-secții oamenii claxonează neputincioși și merg bară la bară. O vânzătoare din zona Tic Tac ne-a spus că îi este foarte greu să se deplaseze. „Acum, de când cu zăpada, fac o oră până la muncă. Cine vrea să ajungă ajunge”. Manuela, o altă vânzătoare de la raionul de mezeluri a unei alimentare ne spune: „Stau tocmai la Palazu, iar, de când cu zăpada, pentru mine este un infern să vin la muncă. Cu ninsoarea asta, am făcut timpuri record. Am plecat de la supermarket la ora 15 și am ajuns acasă abia la ora nouă seara. Vai de capul meu!”. Maria Popescu: „De la Medeea și până la Cireșica fac în jur de o oră. Depinde cum prind traficul. De la Medeea și până la CET mă duc cu tramvaiul, dacă merge. Cartierul este groaznic, nu s-a făcut nimic. Înainte de ninsoare, făceam cu mașina zece minute pe variantă sau 20 de minute prin oraș. Acum nici nu îndrăznesc să scot mașina”. Mihai Badea: „Iarna nu-i ca vara. E groaznic afară, dar asta e. S-a lucrat pe ici pe acolo pentru fluidizarea traficului. Se putea și mai bine. Nu e nimic OK la noi, nu v-ați obișnuit cu asta?” Timpul alocat pentru a ajunge la locul de muncă s-a dublat: „Dacă, până acum, făceam zece minute, acum fac 20 de minute. Asta este.” „Plouă, ninge, poșta-mpinge” Soveta Zbereanu, factor poștal, ne-a relatat că este greu, dar că face față cum poate. „Când lipsește cineva, acoperim sectoarele, ne ajutăm și noi cum putem. Avem colegi care nici acum nu au ajuns. Știți că e o vorbă: «plouă, ninge, poșta-mpinge»”. Un factor poștal de la Oficiul nr. 10 ne-a spus că bătrânii nu au ținut cont de vremea rea și că au ieșit din case pentru a se deplasa la poștă. Factorul poștal ne-a spus: „Nevoia i-a împins și s-au riscat să iasă din casă”. Alexandrescu: „De pe Ștefan cel Mare și până în Tomis Nord am făcut 50 de minute. Drumul este execrabil, groaznic, nu am cuvinte. Dar ca pe Lăpușneanu nu e nicăieri. De la ICIL la Dacia e blocaj. Nu vă sfătuiesc să mergeți pe acolo. La fel este și pe Aurel Vlaicu”. Sârbu Filimon face de acasă până la muncă o oră în loc de 30 de minute cum făcea înainte. „Stau mult la tramvai la 102. Asta este, noi i-am ales, noi suportăm acum”. Stela Rancichi se deplasează pe drumurile Constanței foarte greu. Drumul pe care îl parcurge până la locul de muncă ar trebui să dureze zece minute, nu 30 de minute, cum se întâmplă acum. „Cu puțin alunecuș ne deplasăm că trebuie să ieșim din casă”. Nicu Tudor: „Traficul se desfășoară cu greutate, ne încurcă mașinile parcate de la Revelion pe partea dreaptă. Lăpușneanu este cea mai groaznică zonă”. Ilie Alexandru și-a lăsat mașina în parcare la Kaufland trei zile. Abia ieri a pornit-o. „Acum am ieșit pentru prima dată. La ce nebunie e pe străzi, nici nu am îndrăznit să ies fără să-mi fac Casco. Cea mai mare aglomerație este aici, pe Lăpușneanu”, relatează cetățeanul. Alexandra M.: „Nu e vorba de Mazăre sau mai știu eu cine. Ideea este că sunt incompetenți. Nu vreau să fac politică, dar am auzit că unuŽ de la deszăpezire e în PSD, dar că se ocupă și de salubrizare. O tâmpenie. Un cuvânt definește toată situația din Constanța - incompetență. Zilele trecute am luat un taxi care a derapat. Mare prostie să mergi cu mașina pe o vreme ca asta. Sper că se vor îmbunătăți lucrurile”. Bogdan Banai: „Se merge cu cupa sus, să-și facă kilometrii, dar de deszăpezit nu deszăpezesc. Dimineața vând motorina, toată lumea știe lucrurile acestea”. „Ăștia se joacă cu nervii noștri“ Florin Sorea: „Sunt tranșee în tot orașul. Drumul de acasă până la muncă îl făceam în 20 de minute. Acum îmi pierd vremea doar pe drum două ore. Ăștia se joacă cu nervii noștri. Este inadmisibil să faci ore pe drum din 4-5, până în Tomis Nord”. „Domnul edil cred că vine cu vreo idee de făcut bani din Brazilia. Sigur încheie vreun contract pe acolo și exportă zăpada în țările calde”, a declarat constănțeanul. Un alt domn, care locuiește în Năvodari și face naveta zilnic, ne-a mărturisit că drumul este rău de tot: „M-am rotit ieri cu mașina. Veneam de la Năvodari înspre Mamaia. Autoritățile nu fac absolut nimic pentru că nu pot. Așteaptă doar să se deszăpezească, pentru că nu sunt competenți. Ce să mai vorbim despre locurile de parcare, nu găsiți niciunul”.