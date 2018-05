DOLIU LA SPITALUL JUDEŢEAN CONSTANŢA! A MURIT UN RENUMIT MEDIC

DOLIU LA SPITALUL JUDEȚEAN CONSTANȚA! A MURIT UN RENUMIT MEDIC

Spitalul Județean Constanța este în doliu, după ce un medic foarte cunoscut a trecut la cele sfinte. Este vorba despre pediatrul Anca Miu. Colega sa, medicul Natalia Tomescu, a postat un mesaj emoționant:"Dr. MIU ANCA, prietena si partenera mea de garzi a plecat in ceruri. O viata dedicata micutilor pacienti in UPU, un OM si un MEDIC cum rar intalnesti. Inmormantarea are loc maine la Cimitirul Central din Constanta si pentru cei ce vor sa-si ia un ultim ramas bun sa mearga la Capela Cimitirului Central. Atat de neasteptata si dureroasa este disparitia ta, incat nu am cuvinte si nici lacrimi. Macar acolo-n cer sa te odihnesti in pace draga Anca!"