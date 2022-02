Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Mihai Perșa

Potrivit



De-a lungul timpului, mai mulți artiști au încercat să îl ajute pe Mihai Perșa să își plătească tratamentele costisitoare. Printre aceștia, Fuego și Lumința Anghel. Potrivit Antena3.ro actorul avea 75 de ani.







„Mihai Perșa este actor! Așa-i place să se recomande atunci când ajunge la capitolul profesie. O meserie de aur care i-a adus fericiri și care l-a făcut să trăiască pe deplin. Comic, plin de umor, el are o carieră impresionantă, jucând mult timp la Naționalul bucureștean, având roluri în teatru și film, făcând mai bine de 30 de ani turnee internaționale. Între timp, viața a fost dură cu el și dincolo de problemele financiare, Mihai Perșa are cancer la gât.



Cumva, luminile din fața publicului au ajuns acum să-i frângă zâmbetul și să-l facă să râdă mai puțin. Aici a intervenit proiectul ART BY FUEGO-ARTĂ PENTRU SUFLET, care a fost alături de el, sprijinindu-l financiar pentru continuarea tratamentului", scria Paul Surugiu în urmă cu ceva timp.







Make Perșa, actorul care ridica sălile in picioare... un actor pensionar, care are mare nevoie de ajutorul nostru, cât de mic ar fi el, scria și Luminița Anghel.

Este doliu în lumea teatrului românescu, după ce Mihai Perșa s-a stins din viață. Actorul suferea de o boală cumplită.