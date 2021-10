Doliu în lumea medicală din Constanţa. A murit dr. Viorel Tode

Lumea medicală a rămas mai săracă. Prof. univ. dr. Viorel Tode, în vârstă de 84 de ani, fost şef al secţiei Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, care a îmbrăcat halatul alb timp de aproape șase decenii, a trecut la cele veşnice.Pentru distinsul medic urolog, meseria de medic pe care a practicat-o cu mult profesionalism nu a reprezentat doar o disciplină captivantă, de mare răspundere, ci una care are implicații în toate etapele vieții.Iată ce declara specialistul pentru cotidianul „Cuget Liber”, în urmă cu aproximativ un an: „Consider acum, la sfârșit de carieră, că este necesar a pune ordine într-o serie întreagă de fapte de observație pe care le-am trăit într-o specialitate medicală pe care am practicat-o o lungă perioadă de timp. Le spun tuturor că orice medic poate pune un diagnostic greșit, datorită unei grabe în examinarea bolnavului, în neinterpretarea corectă a unui sindrom cu care el se prezintă, în superficialitatea cu care se poate face examenul clinic, greșeli din care va surveni o indicație terapeutică necorespunzătoare”. Dumnezeu să îl ierte!