Doliu în lumea filmului. Regizor celebru, găsit mort în casă

Miercuri, 21 Septembrie 2016.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, Hanson a murit din cauze naturale. El se retrăsese din activitate de mai mulți ani, după ce fusese diagnosticat cu Alzheimer, scrie BBC News.Curtis Hanson era deținătorul unui premiu Oscar pentru scenariul celebrului serial "L.A. Confidential", la care a lucrat alături de Brian Helgeland.A mai regizat, printre altele, filmul "8 Mile", cu Eminem în rolul principal, "Sweet Kill", "White Dog", "Losin' it", "Evil Town", "Wonder Boys", "In Her Shoes", "Lucky You", "Too Big to Fail" și "Chasing Mavericks".