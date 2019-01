Doliu în învățământul constănțean. "Amintirea ei va rămâne mereu vie"



Învățământul constanțean a mai pierdut un dascal.Profesorul de informatica Irina Anca Munteanu a plecat in aceasta seara la cele veșnice."Cu tristete in suflet, corpul profesoral al Liceului Tehnologic “Axiopolis” Cernavoda anunta trecerea la cele veșnice a colegei noastre, profesor Irina Anca Munteanu. Amintirea ei va ramane mereu vie in sufletele celor care au cunoscut-o. Transmitem condoleanțele noastre familiei îndurerate. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!"