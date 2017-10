Doina Teodoru, regina roast-ului românesc, vine in Constanţa la Fever Pub pe 21 octombrie

Doina Teodoru, regina roast-ului românesc, vine in Constanța la Fever Pub pe 21 octombrie

Ştire online publicată Miercuri, 11 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Doina Teodoru, marea câștigătoare iUmor, supranumită și “Regina roast-ului românesc”, vine pe 21 octombrie cu un show de Stand Up în stilul ei inconfundabil, în Constanța la Fever PubDoina Teodoru i-a impresionat pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo în toate aparițiile sale de pe scena iUmor, chiar dacă ultimul dintre aceștia a fost ceva mai greu de „mișcat” în primă fază. De altfel, la finele acestei apariții , Bendeac a punctat „Cred că a fost o nedreptate că anul trecut nu ai ajuns în finală, după părerea mea. Și știu că este părerea mai multor oameni, pentru că ai avut un număr foarte, foarte bun!”Celebrul actor de teatru și film nu a încetat să o complimenteze pe Doina, care urmează să meargă pe 21 octombrie la Constanța pentru un număr de Stand Up: „Te reprezintă numerele bune!”Roast-ul este un eveniment în care o celebritate este ridiculizată printr-o serie de glume inventive, chiar dacă umorul poate fi împins până la insulte. Ideea din spatele unui astfel de show nu este nicidecum înjosirea țintei principale a glumelor, ci din contră, este un fel de tribut, iar roast-urile reușite sunt tocmai acelea la care însuși celebritatea „terfelită” se amuză copios. Roast-ul face parte din tradiția umorului american, fiind un stil lansat încă de la sfârșitul anilor ’40, care a devenit apoi mai popular după 1970, grației emisiunilor prezentate de celebrul cântăreț și actor Dean Martin: „The Dean Martin Celebrity Roast”.Doina Teodoru este una dintre foarte puținele persoane care au reușit să apropie publicul românesc de roast. Show-urile sale atipice au luat cu asalt toată România, în special după ce entuziasmanta actriță a câștigat cel de-al treilea sezon iUmor , asta după ce i-a făcut praf pe toți cu o serie de glume extrem de bune, care au fost apreciate chiar și de „victime”. Aceasta a fost prima apariție de pe scena iUmor a reginei roast-ului românesc:Te așteptăm pe 21 Octombrie la Fever – Food Party, Str. Sulmona nr. 28, Constanța (Zona Peninsulară)➡ Ora 19:00 Jazz & Burgers - Listening Party➡ Ora 21:00 Stand Up – Doina TeodoruAcces: 50 Lei - All you can eat (Mănânci câți cheeseburgeri vrei!)Fever este un nou Jazz Pub din Constanța, unde se mănâncă burger după burger ascultând muzică Jazz. Vrei să vezi despre ce e vorba? „Un burger fără un bucătar bun este ca o orchestră fără dirijor!” Spune-ne, mergi? Poți da răspunsul aici: https://www.facebook.com/events/1713409015397925