Doi medici susţin că sunt hărţuiţi

Doi medici susțin că sunt hărțuiți

Doi medici neurochirurgi de la Spitalul Colentina și-au dat demisia afirmând că sunt hărțuiți în permanență și că numărul bolnavilor care nu au putut fi operați atinge câteva zeci.„Dragi pacienți, prieteni si colegi,Astăzi, 4 septembrie 2017 am demisionat împreună cu colegul meu, dr. Bica din funcția deținută la Spitalul Colentina. Atașez mai jos textul demisiei, unde o motivez. Este o decizie incredibil de grea, dar nu am găsit altă soluție”. Acesta este mesajul postat de neurochirurgul Ionuț Gobej prin care își anunță plecarea de la Spitalul Clinic Colentina.Anexat, doctorul a postat și un document cu motivarea deciziei.„Astăzi, activitatea în secția de neurochirurgie a Spitalului Colentina este un act de uzură extraordinară și am ajuns în situația de a refuza peste 60 de pacienți cu tumori cerebrale complexe, în condițiile în care în anul 2017 era prevăzut să operam peste 600. Acești pacienți au fost refuzați din cauza lipsei și a pierderii de personal, programului operator restricționat și a lipsei de consumabile și medicamente. Standardul de calitate oferit pacienților ce au fost operați a avut de suferit. La aceste probleme se adaugă hărțuirea permanentă a personalului medical din secțiile de neurochirugie și ATI”, scrie în documentul postat pe pagina de Facebook a medicului Ionuț Gobej.