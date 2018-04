Doi "mastodonţi" de pe vremea comunismului, raşi de pe faţa pământului!

Energia și Abatorul Constanța au căzut sub lama buldozerului

Doi "mastodonți" de pe vremea comunismului, rași de pe fața pământului!

Constanța anilor 70 dispare. În locul ei, se naște Constanța rezidențială, modernă și elegantă. Două simboluri ale economiei de altădată a orașului de la malul mării au devenit istorie. Doar câteva mormane de pietre mai stau mărturie la ce au fost, în vremea comunismului, complexul Energia și Abatorul Constanța. Ambele au fost rase de pe fața pământului, ștergând astfel pentru totdeauna urmele unor vremuri de mult apuse.SC Energia SA și-a încetat activitatea în 2009, iar în 2011, a fost declarat falimentul și complexul a rămas de atunci în paragină. S-a furat tot ce se putea fura, tâmplărie, cărămizi, fier vechi. Utilajele au dispărut de mult, iar resturile zidurilor care mai erau în picioare au fost demolate în ultimele luni.Terenul de peste nouă hectare al platformei industriale se află acum într-o zonă în plină dezvoltare imobiliară. Foștii proprietari, SC Sterk Plast, au obținut în 2016, Certificatul de Urbanism nr. 1.680 din 13.05.2016 pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal în vederea reconfigurării și reconversiei funcționale a platformei industriale de pe strada Baba Novac nr. 165. Însă de atunci și până acum nu au întreprins nimic altceva în acest sens.Se pare însă că, între timp, au vândut terenul, iar pe 6 octombrie 2017, SC Solid House SRL a obținut Autorizația de desființare nr. 77 pentru construcțiile industriale existente la adresa strada Baba Novac nr. 165. Este vorba despre 59 de resturi de corpuri de clădiri, C1 - C59, dar și de vechiul gard al fabricii.Blocuri în loc de mizerie și câini vagabonzi„În sfârșit, scăpăm de toată mizeria și dezastrul de aici. Ani de zile am trăit cu frica în sân, cu haite de câini hălăduind prin zonă, aciuate în fosta fabrică, cu hoți bătând și ciocănind toată noaptea, în căutare de fier vechi. Indiferent ce vor face, că vor fi case, blocuri, parc, tot este mai bine decât ce a fost până acum”, ne-a mărturisit M.P., o locatară din zonă.Alții mai nostalgici ai vremurilor comuniste spun că zona putea fi folosită pentru amenajarea unui parc industrial, atât de necesar Constanței.„Ce-a făcut aici, Ceaușescu a făcut bine. A venit apoi privatizarea și s-a distrus tot. Oamenii au rămas fără locuri de muncă. Sunt și acum foști angajați ai Energia care se chinuiesc să își recupereze pensiile. Chiar dacă s-au construit multe blocuri în zonă, industria este aproape inexistentă la Constanța”, spune un constănțean.Deocamdată, nu este cunoscut proiectul noilor proprietari, însă, în mod cert, va schimba complet arhitectura zonei și ar putea uni cartierul Compozitorilor cu cartierul Baba Novac.„Abatorul nu își mai avea locul aici!“Și fostul Abator, situat pe Șoseaua Mangaliei nr. 74, colț cu strada Caraiman, acolo unde, pe vremea lui Ceaușescu, erau aduse animale din întreaga țară, sacrificate și exportate, mai are puțin și dispare complet.Demolarea a început recent, chiar dacă SC Metachim SA a obținut Autorizația de Desființare pe 9 octombrie 2017. Potrivit documentului, vor fi desființate corpurile C1 - C9, cu regim de înălțime S+P+1etaj și parter, cu o suprafață totală de aproape 550 mp. Terenul este însă mult mai mare și are perspective imobiliare.Deocamdată, nu se cunosc intențiile actualilor proprietari și nici nu au fost emise alte avize de construcție. Însă și aici constănțenii din zonă speră că vor scăpa de mizerie, câini și mirosuri pestilențiale.„Trebuie să recunoaștem că tot ce-a fost aici nu mai are nicio legătură cu realitatea. Noi nici măcar nu mai exportăm animale decât într-o proporție mult mai mică. Importăm din ce în ce mai mult. Și nu putem să avem ditamai abatorul în mijlocul blocurilor. Pe vremuri, aici nu era o zonă locuită. Acum este și ce-ar mai fi să se plimbe mașinile cu animale prin mijlocul orașului? Foarte bine că l-au dărâmat!”, este de părere Sandu R., locatar din zonă.