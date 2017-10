DOCTOR WHO, a cincizecea aniversare, celebrată de Google

Ştire online publicată Vineri, 22 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Motorul de căutare Google celebrează, astăzi, a cincizecea aniversare a serialului britanic DOCTOR WHO. DOCTOR WHO este un serial science fiction produs de BBC. Programul descrie aventurile unui time lord (lord al timpului), care își spune „The Doctor" și călătorește în timp și spațiu cu nava lui, TARDIS, care este camuflată ca o cabină telefonică de poliție din 1960. Împreună cu asistenții lui, DOCTOR WHO călătorește în timp și spațiu și salvează lumea, notează realitatea.net.