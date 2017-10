Doar „rezidenţii pe post” vor fi obligaţi să profeseze o perioadă în ţară

Doar „rezidenții pe post” vor fi obligați să profeseze o perioadă în țară

„Nimeni nu leagă de glie medicii, cu atât mai puțin un ministru liberal" - a declarat, ieri, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, care a făcut o serie de precizări cu privire la condițiile în care medicii sunt obligați să profeseze o vreme în țară. Demnitarul spune că principala noutate adusă în vizor este „rezidențiatul pe post". În uni-tățile medicale unde există deficit de medici, posturile libere vor fi scoase la concurs. Cine dă examenul de rezidențiat pe post, are obligația de a rămâne la unitatea medicală respectivă pe o durată egală cu dublul perioadei de specializare. Examenul de rezidențiat va fi organizat pe centre regionale. În momentul în care un candidat optează pentru ocuparea unui astfel de post, el încheie un contract cu spitalul care a scos la concurs postul, prin care își ia angajamentul să profeseze cât dublul perioadei de rezidențiat. „Înscrierea la examenul pe acest post este opțională. Nimeni nu obligă pe nimeni să se înscrie la rezidențiatul pe post", a spus Nicolăescu. Ministrul a mai precizat că absolvenții de Medicină care nu vor lua rezidențiatul vor putea lucra în spitale maximum trei ani, sub îndrumarea unor profesori, timp în care vor fi plătiți ca medicii rezidenți și vor avea șansa de a se prezenta de trei ori la examenul de rezidențiat.