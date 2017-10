Doar construcţiile mai fac umbră constănţenilor

Doar construcțiile mai fac umbră constănțenilor

La intrarea în Mamaia, pe un teren situat la cap de linie 100, la intersecția bulevardelor Alexandru Lăpușneanu cu Aurel Vlaicu, se toarnă fundația unei construcții. Nicio autoritate nu verifică modul în care se fac săpăturile, dacă se respectă proiectul și dacă s-a obținut autorizație de construire pe spațiul verde. Mai mult decât atât, echipa „Cuget Liber", care a demarat o anchetă, este bruscată și amenințată de oamenii din șantier. Reprezentanții Corpului de Control al Primăriei Constanța au dat dovadă de mult sârg la controlul tematic privind acoperișurile blocurilor cu patru etaje, împărțind amenzi în stânga și-n dreapta pentru că unii locatari și-au izolat apartamentele. În schimb, n-au îndrăznit să deranjeze investitorii de pe șantierul în lucru. Dacă redactorii „Cuget Liber" au fost bruscați și amenințați cu ranga de către executanții construcției, nici față de ceilalți cetățeni ai Constanței constructorul și beneficiarul nu au dat semne că le-ar păsa în vreun fel. Astfel, timp de mai multe luni, niciun panou de informare nu a existat la fața locului. Nimeni nu a știut cine-i constructorul, cine-i beneficiarul, dacă s-a obținut sau nu autorizație de construire dar, mai ales, care este obiectivul care urmează să fie realizat. Panou informativ aplicat de ochii lumii Am sesizat acest aspect Ins-pectoratului de Stat în Construcții. „Pentru lipsa panoului informativ, se aplică o amendă în valoare de 350 RON. Dar vrem să vedem dacă se respectă proiectul", a declarat Niculae Ciocănel, inspector general teritorial. Doar organele de control au avut acces la acte, deși legislația în vigoare spune cu totul altceva. Conform datelor obținute de la Inspectoratul de Stat în Construcții, pe platforma de la cap linie 100, urmează să se construiască un restaurant tip fast - food de către Grup Holding. Investitor este Gabriel Melcea. În cursul zilei de ieri nu am putut să luăm legătura cu investitorul. Ieri, după controlul celor de la Inspectoratul de Stat în Cons-trucții, apare, la mișto, și un panou informativ montat așa, de ochii lumii, ca să nu se mai zică că n-au pancartă, de vreme ce la capitolul beneficiar este trecut: „persoană fizică". Data finalizării construcției este 14.12.2007. Primăria Constanța a eliberat autorizație de construire pe data de 14.12.2005, având numărul de înregistrare 3.254. Dacă totul este legal, de ce să se ascundă obiectele de identificare ale construcției?