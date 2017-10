"DOAMNA ÎNVĂŢĂTOARE, NU SUNT DANSATOARE LA BARĂ!"

"DOAMNA ÎNVĂȚĂTOARE, NU SUNT DANSATOARE LA BARĂ!"

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O temă obișnuită la ora de desen s-a transformat într-o întâmplare amuzantă pentru o mămică. Fiica acesteia în clasa a doua a primit ca temă de desenat „Ce vrei să te faci când o să fii mare”.Fetița a adus la catedră învățătoarei desenul atașat mai sus. Cadrul didactic a fost șocată, o știa pe mama fetiței de ceva timp și părea o fire destul de conservatoare. A trimis fetița înapoi în bancă, a luat o hârtie și un pix și a scris un bilet pentru mama fetiței în care cerea explicații legate de desenul ciudat, scrie unica.roMama nu a putut să meargă la școală a doua zi, așa că a răspuns învățătoarei printr-o scrisoare.„Doamna învățătoare,Aș vrea să clarific faptul că nu sunt și nu am fost niciodată o dansatoare exotică sau dansatoare la bară. Eu lucrez la un magazin de bricolaj și i-am povestit fiicei mele că într-o zi, după un viscol puternic, am reușit să vindem aproape toate lopețile din magazin. Printr-o minune, am reușit să găsesc o lopată în depozit și foarte mulți oameni, practic s-au bătut pentru ea. Desenul fiicei mele nu reprezintă o femeie dansând la bară, ci mă reprezintă pe mine cu o lopată în mână în magazinul unde lucrez."