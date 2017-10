Divorţ la primărie sau la notar? Cât au de plătit constănţenii care vor să fie "liberi"

Divorț la primărie sau la notar? Cât au de plătit constănțenii care vor să fie "liberi"

„M-a înșelat cu secretara și nu mai pot să-l iert“, „M-a bătut și m-a alungat la mama cu copii cu tot“ sau „Soția mea a plecat cu altul și m-a lăsat cu ochii-n soare“ sunt doar câteva dintre replicile pe care le aud adesea ofițerii de stare civilă sau notarii de la constănțenii care vor să divorțeze. Potrivit legii, aceștia au două variante amiabile de desfacere a căsătoriei: la starea civilă sau la notar.Constănțenii care vor să rupă relația de căsătorie fără a ajunge în instanță au de ales între divorțul la primărie, adică prin starea civilă, și divorțul la notar. Iată care sunt condițiile și cât de repede își pot recăpăta „libertatea”.„Constănțenii care divorțează la starea civilă, adică pe cale administrativă, la primărie, vor plăti 512 lei. Procedura de divorț pe cale administrativă poate fi folosită de către soții care nu au copii și presupune depunerea unei cereri la ofițerul de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților. Conform legii, ambii soți trebuie să vină împreună să depună actele. Au nevoie de cărțile de identitate și certificatele de naștere, ambele în original și copie, și certificatul de căsătorie, care rămâne la noi. Toată procedura durează 32 de zile. Principala condiție este ca soții să nu aibă copii minori sau copii adoptați și să nu mai fi depus cerere de divorț în altă parte, la notariat sau la tribunal. Anul acesta, am înregistrat 55 de divorțuri și 2.465 de căsătorii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Stării Civile Constanța, Rodica Crăciun.Cât costă divorțul la notarO altă modalitate prin care soții pot desface căsătoria este în fața notarului. Pentru a soluționa cererea de divorț, soții trebuie să se prezinte personal cu actele de stare civilă în original, respectiv certificatele lor de naștere, certificatul de căsătorie, care va fi reținut de către notar până la soluționarea cererii, certificatele de naștere ale copiilor, dacă este cazul, și actele care dovedesc ultima locuință comună. Cererea se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procura autentică, însă la pronunțarea divorțului, soții trebuie să fie prezenți personal.„Taxa percepută la notariat ajunge la 500 de lei, iar dacă notarul este plătitor de TVA, crește la 600 de lei”, a explicat Chirața Borună, notar public din Constanța.Pe de altă parte, taxa notarială poate ajunge până la 800 de lei, plus taxele pentru convenții. Concret, în cazul în care cei doi vor să facă și partajul odată cu divorțul, se poate face acest lucru la notar, asta dacă cei doi soți se înțeleg și sunt de acord cu împărțirea bunurilor.Un alt tip de convenție apare în cazul în care cei doi soți care divorțează au un copil minor și decid ca acesta să rămână la unul dintre ei cu domiciliul stabil, dar și ca celălalt să aibă dreptul de custodie.Costurile oricărei convenții stabilite în urma partajului pot ajunge și la 350 de lei.Divorțul încheiat la notar, prin acor-dul părților, este o soluție modernă și discretă de rezolvare a acestei proceduri, ambii parteneri beneficiind de confidențialitate și de suport legal din partea notarului public.Ce se întâmplă dacă partenerii spun „nu“Cât privește decizia de a renunța la căsătorie, reprezentantul Stării Civile Constanța susține că „viitorii miri” se pot răzgândi în termen de 10 zile de la depunerea actelor la primărie.„Avem doar 2-3 cazuri pe an în care partenerii se răzgândesc. Acestea sunt cazuri izolate, la fel cum sunt și cele în care cei care vin cu intenția inițială de a încheia o căsătorie, se răzgândesc și spun «nu». În acest caz, se întocmește un proces verbal, iar căsătoria nu va mai avea loc. Noi suntem totuși destul de conciși și le explicăm că decizia trebuie cântărită și că trebuie să fie foarte hotărâți când ajung aici”, a completat Rodica Crăciun.