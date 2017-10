Incredibil! Pe fondul unei lipse acute de locuințe sociale

Ditamai consilierul local s-a făcut stăpân pe un apartament al primăriei!

Fost viceprimar și actual consilier în cadrul Primăriei Cernavodă, Floriean Hristea, este acuzat că, deși deține o locuință proprietate personală, ocupă de ani de zile un apartament din fondul social al primăriei, care a fost repartizat unei familii nevoiașe.Potrivit propriilor declarații, F. Hristea este chiriaș în apartamentul aflat în fondul primăriei din anul 1992, iar în 1996, a cumpărat o altă locuință, tot în orașul Cernavodă, însă a continuat să ocupe și spațiul închiriat. Despre această „incom-patibilitate”, Mariana Mircea, primarul orașului Cernavodă, susține că a aflat abia în decembrie 2011, cu ocazia expirării contractului de închiriere. Chiar și în aceste condiții, fostul viceprimar continuă să locuiască în apartamentul primăriei, deși nu i s-a prelungit contractul de închiriere. Mai mult decât atât, între timp, apartamentul a fost repartizat unei familii nevoiașe, cu doi copii, însă consilierul refuză să-l elibereze.„Se măsoară cu noi, niște amărâți!”„Primăria Cernavodă, în urma punctajului obținut și a anchetei sociale, ne-a repartizat o locuință de serviciu, însă nu putem să ne mutăm, consilierul local Floriean Hristea nu vrea să-l elibereze. De la data de 1 ianuarie a.c., am asistat la toate ședințele de consiliu, dar am fost mereu tratați cu indiferență și amânați. Acest consilier deține și un apartament proprietate personală, pe care l-a închiriat unui preot din Cernavodă. Primarul orașului l-a somat să elibereze locuința de serviciu, dar asta nu s-a întâmplat” - ne-a povestit Laurențiu Popa, care a venit să se plângă redacției împreună cu soția sa. Disperarea acestei familii este cu atât mai mare cu cât stau cu bagajele făcute, întrucât proprietarul îi somează să părăsească locuința cât mai repede, întrucât a început renovarea casei. Mai mult decât atât, au doi copii mici, unul de nouă luni și altul de trei ani și jumătate: „Suntem disperați, nu putem să ne înscriem fetița de trei ani și jumătate la grădiniță, pentru că n-avem domiciliu. Am făcut potecă la primărie, însă apartamentul tot ocupat este. Vă rugăm din suflet să ne ajutați, sunteți speranța noastră. Numai soțul muncește, iar chiria ne-a costat până acum 300 de lei pe lună” - ne-a spus Nela Popa. Potrivit propriilor declarații, Floriean Hristea a plătit o chirie lunară de 80 de lei.„Aș vrea să fiu Dumnezeu, dar nu pot!”Potrivit primarului orașului Cernavodă, Mariana Mircea, „Hristea era chiriaș la primărie când și-a cumpărat o proprietate, tot în Cernavodă, iar asta nu s-a în-tâmplat în mandatul meu. Problema este că a ținut informația asta la secret, iar noi am aflat de situație la sfârșitul lui 2011, când i-a expirat contractul de închiriere. Ca să rămână în apartamentul închiriat, în 2012 a făcut o solicitare de schimb, adică să dea primăriei proprietatea și să rămână în apartamentul închiriat. Este un tertip, ca să scape de evacuare”.„Tot felul de tertipuri!”Primarul ne-a explicat că la nivelul Consiliului Local s-a votat pentru schimbul solicitat de Floriean Hristea, după care s-a făcut evaluarea celor două locații, supusă și aceasta votului con-silierilor. De asemenea, și-a exprimat convingerea că s-a înțeles cu colegii consilieri pentru ca evaluarea să nu fie votată, astfel că toată procedura de schimb s-a blocat: „El ocupă în continuare această locuință, nu plătește chirie, iar noi, Primăria, am făcut deja somație la RENEL și RAJA, ca să nu ne trezim cu cine știe ce debite din partea lui în cârca primăriei. Culmea ironiei este că în cazuri similare, chi-riașii cărora le expiră contractul de închiriere sunt imediat debran- șați de la utilități, ceea ce la dânsul nu se întâmplă. Acum are altă variantă, vrea ca apartamentul să fie distribuit celui care locuiește cu chirie în proprietatea lui. Noi facem demersuri pentru evacuare prin instanță. Eu chiar vreau să ajut această familie, încercăm să descoperim alt spațiu. Lo-cuințele sociale sunt o mare problemă la noi!”.„Ce decide primăria,aia o să fac!“Contactat, Floriean Hristea ne-a confirmat că locuiește cu chirie în spațiul primăriei din anul 1992, iar locuința proprietate personală a achiziționat-o în 1996: „Anul trecut, am cerut să fac schimbul cu primăria pentru că aici au crescut copiii, suntem obișnuiți aici. În apartamentul proprietate locuiește, gratis, preotul, pentru că la casa parohială, umezeala era până la tavan și am zis să fac și eu un bine. Își plătește omul utilitățile”. Consilierul ne-a confirmat și că a expirat contractul de închiriere la 31 decembrie 2011, dar susține că chiria e achitată până la 30 iunie 2012. Întrebat ce are de gând în continuare, ne-a spus răspicat: „Consiliul Local nu a aprobat raportul de evaluare făcut de experți, probabil că la următoarea ședință se va relua aprobarea evaluării. Ceea ce va hotărî Consiliul, aia se va face!”. Culmea ironiei, însuși Floriean Hristea a recunoscut că cernăvodenii așteaptă să primească o locuință socială și 10-12 ani, lista de așteptare fiind foarte lungă…