Dispută pe demolarea unei clădiri din Coiciu. "Să se facă ceva, că ne-au cotropit șobolanii!"

Demolarea unei clădiri situate în cartierul Coiciu, care aparține Consiliului Județean Constanța, a creat o adevărată disputăîntre conducătorii instituției. În tot acest timp, oamenii care locuiesc în zonă sunt disperați și solicită celor de la CJC să ia măsuri urgente, fie că va fi renovată, fie că va fi demolată.„Clădirea a fost abandonată de vreo cinci ani și s-a degradat enorm. Ferestrele sunt sparte, iar când plouă afară, apa ajunge în interiorul clădirii. Din ce am văzut, la un moment dat, în interior era mizerie și mucegai peste tot. Încă mai erau cărți, nu știu dacă acum le-au luat, dar șobolanii aleargă în voie. Mai rău este că au început să vină la noi în gospodării, ba chiar am auzit că și la grădinița din apropiere. Cei de la CJC se ceartă și nu fac nimic, iar noi nu mai știm cum să ne ferim de rozătoare. Să se facă ceva, că ne-au cotropit șobolanii”, a spus unul dintre locuitorii din zonă.Proiectată și executată în jurul anului 1960, clădirea situată pe strada Izvor nr. 23, din cartierul Coiciu, include parter și un etaj. Imobilul se află în patrimoniul județului, iar aici a funcționat Biblioteca Județeană.Președintele CJC, Horia Țuțuianu, a anunțat că această clădire va fi demolată, deoarece se află într-o stare avansată de degradare. El a explicat că procedurile au fost anevoioase și au existat mai multe termene ce au trebuit să fie respectate cu privire la expertiza tehnică efectuată în această cauză. De asemenea, Țuțuianu a anunțat că, ulterior, pe acest amplasament, se va construi o clădire nouă cu două etaje, care să deservească arhiva instituției.„Există o expertiză tehnică realizată chiar înainte de alegerile locale din 2016, în care scrie că respectivul imobil este într-o stare foarte proastă, riscă să se prăbușească, așa că trebuie să fie demolat de urgență. De aceea, trebuia să acționăm cât mai repede. Însă CJC are un proiect, în prezent, pentru construcția unei clădiri moderne în zona respectivă, în locul celei vechi”, a mai adăugat președintele CJC, Horia Țuțuianu.În schimb, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța Claudiu Palaz a solicitat, zilele trecute, sistarea demolării imobilului ce aparține CJC și argumentează cu expertiza existentă, din care reiese că este o construcție în stare bună, care poate fi redată circuitului civil.„Solicit să se dispună sistarea demolării unui imobil al Consiliului Județean, având în vedere faptul că, din analiza amănunțită a expertizei existente, efectuată de către SC ECO TERRA PROIECT SRL, reiese că această construcție este în stare bună și poate fi redată astfel circuitului civil. Clădirea față de care s-a dispus demolarea nu poate fi folosită ca arhivă, corect, dar poate fi renovată și redată circuitului civil, ca spațiu cu destinația de birouri. În condițiile în care Consiliul Județean Constanța duce lipsă de spații pentru desfășurarea activității curente, este o aberație demolarea unor imobile, care pot avea această destinație și care corespund din punct de vedere tehnic, putând fi recuperate.Valoarea economică pentru a realiza o astfel de clădire nouă, la dimensiunile și funcționalitatea celei existente, depășește cu mult valoarea renovării acesteia”, a spus vicepreședintele CJC Claudiu Palaz.El a explicat că, în condițiile în care Consiliul Județean Constanța nu are bani de aruncat pe fereastră, consideră că sunt inoportune și aberante susținerea și realizarea demolării dispuse de către vechea conducere a CJC, demolare în vederea realizării unei clădiri pentru arhivă.„Pot afirma cu responsabilitate faptul că CJC dispune de teren care se pretează unei astfel de investiții, respectiv, construcție cu destinația arhivă, dacă va fi cazul. Consider că demolarea imobilului situat pe Strada Izvor nr. 23 trebuie să se oprească, iar clădirea trebuie renovată și transformată în spații pentru birouri. Se rezolvă astfel și problema aglomerării în birourile CJC și se face și economie majoră la bugetul acestuia. Repartizarea arhivei sau construirea unui nou imobil pentru aceasta se poate face pe orice alt teren al Consiliului Județean Constanța”, a mai spus Claudiu Palaz.Rămâne de văzut ce decizie se va lua și dacă este mai convenabil ca această clădire să fie demolată și construită o alta nouă sau dacă este suficient ca imobilul să fie renovat. Până atunci, locuitorii din zonă trebuie să facă, în continuare, demersuri personale pentru a scăpa de lupta cu șobolanii din zonă.