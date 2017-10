Disponibilizările continuă la Spitalul Judeţean

Disponibilizările continuă la Spitalul Județean

Medici, sindicaliști, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică și ai Casei de Asigurări de Sănătate s-au întâlnit, ieri dimineață, cu directorii Spitalului Județean Constanța, în cadrul Comisiei de dialog social organizată de Instituția Prefectului. Tema întrunirii a fost restructurarea celei mai mari unități sanitare din județul nostru, ce presupune comasarea secțiilor medicale, reducerea numărului de paturi și disponibilizarea a peste 160 de oameni. Printre primele aspecte luate în discuție s-a numărat lipsa documentației impuse de normele legale pentru desfășurarea unui proces de reorganizare; adică a avizului Ministerului Sănătății, a recomandărilor Facultății de Medicină pentru numirea noilor șefi de secții sau a dispoziției Consiliului Județean sau a președintelui acestei instituții în baza căreia a fost demarată restructurarea. Până nu demult, dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța, susținea cu înverșunare că nu se va solicita niciun aviz oficialilor de la minister, căci, spunea el, în legislație nu s-ar stipula nimic despre spitalele din subordinea administrațiilor locale. Între timp, normele legale au fost recitite și s-a ajuns la concluzia că este nevoie de acest aviz. „Spitalul Județean Constanța a făcut o notă de fundamentare, iar săptămâna trecută Consiliul Județean Constanța a solicitat avizul Ministerului Sănătății”, a afirmat dr. Căpățână. Săptămâna trecută, adică în aceeași perioadă în care angajații spitalului au început să primească notificările de concediere! Reprezentantul spitalului nu a putut prezenta nici dispoziția emisă de CJC sau semnată de președintele Nicușor Constantinescu, în baza căreia s-a demarat reorganizarea. Dr. Dan Căpățână a afirmat că nu are niciun astfel de document, dar că acesta „există, mai mult ca sigur, la Consiliul de Administrație al spitalului”. Zece șefi de secții suspendați În ceea ce privește lipsa recomandărilor facultății privind numirea noilor șefi de secții, problema va fi reglementată de instanță. Dr. Dan Căpățână a dat însă asigurări că cei zece șefi de secții, care nu se regăseau pe lista celor susținuți de instituția de învățământ, au fost suspendați, iar responsabilitățile lor au fost preluate de supleanți. Nici decizia de a desființa cele două săli de curs destinate studenților de la Medicină nu mai stă în picioare. „Am avut o întâlnire și s-a decis ca studenții să se folosească, pentru o perioadă de timp, de sala mică, de 50 de locuri”, a arătat dr. Petru Bordei, decanul facultății. Spitalul ar putea primi o finanțare mai mică după disponibilizări Dr. Dan Căpățână a subliniat, în nenumărate rânduri pe parcursul întâlnirii, că restructurarea este necesară din rațiuni financiare. „Dacă am fi avut banii necesari, această discuție nu ar mai fi avut loc. Spitalul ar fi trebuit să primească 112 de milioane de lei de la începutul anului, a primit doar 84 de milioane de lei. Pentru luna decembrie 2010, de exemplu, avem un buget de doar 700.000 de lei, în condițiile în care doar salariile sunt de 6,2 milioane de lei”, a exemplificat managerul. Punctul său de vedere a fost contrazis de Daniel Learciu, președintele Casei de Asigurări de Sănătate. Potrivit acestuia, spitalul ar urma să primească, până la sfârșitul anului, suficiente fonduri pentru a acoperi salariile pe ultima lună a lui 2010, iar „spitalul poate funcționa cu actuala finanțare și personal și mai departe”. Mai mult, consideră Daniel Learciu, reducerea numărului de paturi și disponibilizările ar putea duce la scăderea valorii contractului încheiat cu CJAS-ul. „După părerea mea, ar trebui să sca-dă, pentru că prin reducerea numărul de medici scade numărul de servicii medicale, dar și suma primită de spital”, a afirmat președintele CJAS. Totodată, dacă reprezentanții spitalului nu vor anunța casei de asigurări de sănătate schim-bările făcute, până la finele lunii octombrie, riscă suspendarea contractului în baza căruia primesc finanțarea. Prezent la întrunire „din curtoazie“ Sindicaliștii i-au reproșat managerului Spitalului Județean că nu au fost consultați înainte de demararea procesului de restructu-rare și că propunerile pe care le-au transmis mai apoi, alături de medici, nu au fost luate în seamă. Răspunsul dr. Dan Căpățână a fost prompt: propunerile făcute nu au fost pertinente. Cât despre motivul pentru care nu au fost consultați, managerul unității sanitare a aruncat responsabilitatea în ograda Consiliului de Adminis-trație al spitalului. Ba, mai mult, i-a sfătuit pe sindicaliști să sesizeze nemulțumirile membrilor acestei organizații. Mai bine zis, cabinetului președintelui Consiliului Județean Constanța, ce asigură și oficiile de secretariat al respectivului instrument, care nu este organizat corespunzător nici în prezent, la mai bine de două luni de la înființare. De altfel, la întâlnirea de ieri nu a fost prezent niciun reprezentant al CJC, nici măcar cei care au fost desemnați în Consiliul de Administrație al unității sanitare. La rândul lui, dr. Căpățână a subliniat că el nu are putere de decizie, ci este doar un executant al hotărârilor respectivului consiliu, dar a venit la întrunire „din curtoazie”. Aproape de finalul discuțiilor, la insistențele prefectului Claudiu Palaz, managerul SCJU a fost de acord să se întâlnească din nou cu sindicaliștii și medicii, în vederea găsirii unor surse noi de finanțare sau pentru reducerea cheltuielilor, soluții care să nu implice disponibilizarea de personal și înjumătățirea numărului de secții. Următoarea întrunire va avea loc în dimineața zilei de luni, 4 octombrie, în cadrul Spitalului Județean. 168 de angajați pleacă acasă la sfârșitul lui octombrie Deși are toată dispoziția unui dialog cu sindicaliștii, medicul a subliniat că începerea discuțiilor pe marginea unui nou plan de management nu înseamnă stoparea disponibilizărilor. „Eu merg înainte cu restructurarea, căci decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al spitalului. Dacă se va decide altfel, vom face o nouă reorganizare, iar oamenii vor fi reangajați. Au primit notificări de disponibi-lizare 168 de oameni, dintre care 4 medici, 112 asistente și 52 infirmiere. Inițial s-a plecat de la un număr mult mai mare, dar o parte dintre angajați a fost redistribuită pe posturile deblocate. De exemplu, au fost acoperite toate posturile vacante de la ATI. Nu înțeleg de ce sindicatul nu a dat în judecată Guvernul, atunci când a blocat posturile”, a afirmat dr. Căpățână. Astfel, cei care au primit notificările de concediere își vor încheia activitatea în spital în jur de 20 - 22 octombrie. Prefectul Claudiu Palaz i-a solicitat cms. șef Dumitru Catană, șeful Poliției Constanța, prezent la întrunire, să fie demarată o anchetă cu privire la afirmațiile președintelui CJC, Nicușor Constantinescu, privind „crimele comise de specialiștii Spitalului Județean”. „Să vă sesizați din presă, dacă sunt astfel de persoane, astfel de cazuri, iar cine a făcut aceste afirmații să aducă dovezi”, a afirmat prefectul.