Disperarea bolnavilor de cancer, la limită. Cât trebuie să mai aștepte ca să facă radioterapie la Constanța?

Pe doamna Ileana B. am cunoscut-o, întâmplător, zilele trecute. Deși ea însăși nu se află într-o formă prea bună, fiind diagnosticată cu cancer, femeia stătea, cuminte, pe holurile unui cabinet medical din incinta Policlinicii nr. 1, unde își însoțea o verișoară, cu alte probleme de sănătate. Așa am aflat că, de doi ani de zile, se plimbă, periodic, între Constanța și București, acolo unde își face radioterapia pentru boala care-i macină, ușor, dar sigur, sănătatea.„De aproape doi ani, vin și plec mereu, iar drumurile acestea mă obosesc, cred, mai tare, decât tratamentul în sine. Am auzit că la Spitalul din Constanța, se depun eforturi pentru redeschiderea centrului, dar sper să mai rezist până atunci. Orice zi de așteptare, îmi poate aduce moartea și nu vreau să părăsesc această lume atât de devreme. De curând, tocmai ce mi s-a născut primul nepoțel și tare mult aș vrea să-l văd crescând”, ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi, femeia.Un caz similar este cel al lui Ion S., care, cu chiu cu vai, ajunge la radioterapie, ori de câte ori este nevoie, dar numai pentru că are parte de sprijinul familiei sale.„Orice deplasare, înseamnă bani și dacă nu-i ai, mort scrie pe tine. Din fericire, fata mea, avocat de profesie, mă ajută cu bani și îmi pot face tratamentul, dar nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu era ea. Cred că eram în coșciug de mult”, ne-a declarat bărbatul, răvășit și îndurerat.„Cancerul este o boală grea. Nu-i doresc nimănui să treacă prin ce trec eu. În fiecare zi, mă gândesc că poate fi ultima mea zi de viață și știu sigur că încă nu am trăit suficient pentru a-mi rezolva toate problemele și nu am apucat să călătoresc acolo unde mi-ar plăcea”, a spus Andrada M., o altă bolnavă. Ca cei trei, sunt mulți alții și toți așteaptă cu nerăbdare ziua în care se vor vindeca.Tocmai de aceea, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța vrea să rezolve, cât mai rapid, problema Radioterapiei.„Sursa veche este, la acest moment, la Institutul Nuclear din Pitești, unde a fost dezafectată și transportată în condiții de maximă siguranță. În prezent, așteptăm să înceapă demersurile pentru buncăr, din partea firmei câștigătoare a licitației și sperăm ca, în scurt timp, pacienții să poată fi, din nou, tratați la Constanța. Oricum, anul acesta, Radioterapia va deveni sigur, funcțională”, a declarat pentru „Cuget Liber”, managerul unității sanitare, dr. Cătălin Grasa.Așadar, „visul” va deveni, curând, realitate, iar bieții bolnavi își vor putea căpăta alinarea de care au atâta nevoie.„Radioterapia este salvarea noastră, a tuturor bolnavilor de cancer și mai ales a celor care nu dispun de banii necesari acestor deplasări”, a mai spus un constănțean.Situația este confirmată și de dr. Aneta Tomescu, șeful secției Obstetrică- Ginecologie II, în cadrul SCJU.„Neavând Radioterapie la Constanța, bolnavii de cancer din județul nostru trebuie să își facă tratamentul la alte centre din țară, precum București, Iași, Galați. Din păcate, acolo este foarte greu de mers pentru cei cu o poziție socio-economică precară, iar lipsa resurselor financiare îi face de multe ori să renunțe la terapie. O bună parte dintre ei nu își permit să stea în alte județe cât durează cele 25 de ședințe de tratament. Cert este că fără tratament, noi nu putem opera bolnavii”, a precizat specialistul.Reamintim că termenul de valabilitate al sursei de cobalt a expirat în urmă cu doi ani și tot atunci a fost suspendată activitatea de radioterapie.Conform proiectului, urmează igienizarea și pregătirea buncărului pentru amplasarea acceleratorului linear de particule. Mai mult decât atât, contractul pentru achiziționarea unui aparat performant de radioterapie a fost semnat încă de acum câteva luni.Radioterapia este o procedură care ajută la vindecarea pacientului bolnav de cancer sau care poate fi folosită ca terapie adjuvantă, pentru a preveni recidivele după o intervenție chirurgicală de îndepărtare a tumorii primare. Pe lângă tratarea unor forme de cancer, în situații relativ limitate și folosind doze mici, poate fi utilizată pentru efectul său de scădere a inflamației în tratarea afecțiunilor articulare inflamatorii degenerative.