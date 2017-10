Dispare Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“

Efectele Legii nr. 329/2009

Dispare Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“

Marea Neagră își pierde principalii aliați. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța, principala instituție dedicată studiului și protejării litoralului și Mării Negre, se va desființa. Institutul constănțean, precum și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” din Tulcea, vor fi comasate prin absorbție și activitatea lor va fi preluată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului din București. Măsura este prevăzută în Legea nr. 329 din noiembrie 2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice și raționalizarea cheltuielilor publice. Este o chestiune de câteva zile până când se vor afla și condițiile de comasare, preluare a activității și a patrimoniului, până când se va emite Hotărârea de Guvern ce confirmă prevederile actului legislativ numit. Dar hotărârea este luată, legea este dată, nu se mai poate face nimic. De la 1 ianuarie 2010, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” dispare. „Noi am încercat să facem tot posibilul pentru a evita acest lucru, dar nu am avut sorți de izbândă. Schimbarea ne va îngreuna foarte mult situația. În primul rând, nu se poate ca o țară care are ieșire la mare să nu aibă un institut dedicat studiului Mării Negre. În al doilea rând, în alte state din Europa și din lume, domeniile pe care le abordăm noi, oceanografie și inginerie costieră, ecologie și protecția mediului și resurse vii reprezintă domeniul a cel puțin două sau trei institute. Apoi, în vremuri în care se vorbește tot mai mult de descentralizare, noi supracentralizăm și, cu siguranță, vor apărea și foarte multe probleme de natură operațională”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul institutului, dr. ing. Simion Nicolaev. Proiectele și finanțarea cercetării, în pericol Potrivit acestuia, măsura de comasare ar putea afecta grav activitatea instituției pe care o conduce. „Dacă trecem sub aceeași pălărie toate cele trei institute, situația financiară delicată a unuia dintre ele atrage repercusiuni și asupra celorlalte. Dacă nu sunt plătite către stat impozitele și taxele impuse, nu putem obține certificatul fiscal, fără de care nu ne putem înscrie în competiții internaționale pentru finanțarea proiectelor noastre”, ne-a precizat directorul. De altfel, proiectele externe reprezintă 80% din sursele de finanțare ale INCDMGA. Documentația și acreditările refăcute Fiecare institut se încadrează, în prezent, în anumite zone de eligibilitate privind proiectele de cercetare. Comasarea presupune schimbarea sediului oficial și, posibil, modificarea acestor zone de eligibilitate. Mai mult decât atât, este nevoie de refacerea întregii documentații pentru reacreditarea institutului nou format, în vederea înscrierii la concursurile de proiecte. „De asemenea, noi, ca și instituție autonomă, avem programe operaționale sectoriale proprii, unul în ceea ce privește infrastructura și unul în ceea ce privește sistemul de management, iar regulile românești actuale nu permit existența mai multor astfel de programe operaționale sectoriale, deci rămâne de văzut cum se va proceda pentru a avea în continuare programele respective. Ideea ar fi ca fiecare institut să aibă personalitate juridică”, a mai explicat dr. ing. Simion Nicolaev. Concediu fără plată în luna decembrie În prezent, INCDMGA își concentrează eforturile pentru a obține cât mai multe proiecte cu finanțare externă. În luna decembrie se va trece și la aplicarea legii privind șomajul tehnic. „Am ales luna decembrie pentru concediul fără plată pentru că este o perioadă cu mai puține contracte. Nu avem încotro, trebuie să supraviețuim. Toată lumea a înțeles și își vor lua zilele fără plată, cu excepția personalului de continuitate. Noi am mai trecut prin astfel de probleme și oamenii au fost receptivi. În același timp, ne pregătim terenul pentru următoarele proiecte”, a adăugat directorul institutului. Structura de personal, la limită În ceea ce privește reducerile de personal, dr. ing. Simion Nicolaev ne-a spus că în INCDMGA nu mai este cazul pentru că, în urma pensionărilor și a demisiilor din ultimii ani, deja sunt mult mai puțini angajați decât ar fi necesar. „Suntem la limită și riscăm să dezechilibrăm structura de personal. Dacă înainte aveam câte doi biologi pe fiecare specializare și subdomeniu, acum abia dacă reușim să mai ținem câte unul. Avem oameni plecați la specializare câte una sau două luni, care, în același timp, lucrează și la proiectele noastre”, a completat dr. ing. Simion Nicolaev.