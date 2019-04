Dispare aglomerația din trafic? Realitate sau doar povești imaginare?

Dacă totul merge bine, în câteva luni de zile ar putea fi demarate lucrările de refacere a bulevardelor 1 Decembrie și Alexandru Lăpușneanu. Autoritățile locale au depus un proiect prin care cer fonduri europene pentru „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia“. Peste două milioane de euro vor fi investiții pentru ca respectivele artere să „întinerească“, iar traficul să se fluidizeze.Este deja de notorietate că mare parte a bulevardului Alexandru Lăpușneanu este blocat aproape complet, de la un capăt la altul, la orele de vârf și nu numai. Greu se circulă și pe 1 Decembrie, mai ales la intersecția cu bulevardul Ferdinand, unde se petrec foarte des și accidente. Toate acestea se vor schimba după resistematizarea arterelor. Sau cel puțin asta se așteaptă după realizarea proiectului cu fonduri europene. „Ne propunem dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste și trasee de biciclete, precum și crearea sau modernizarea unui traseu pietonal confortabil pentru pietoni prin resistematizarea spațiului drumului bulevardelor Alexandru Lăpușneanu și 1 Decembrie 1918. Scopul acestor intervenții este acela de a îmbunătăți eficiența transportului public de călători. De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al duratei de călătorie, față de utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile de reducere a emisiilor de CO2”, precizează primarul Decebal Făgădău.Benzi speciale pentru autobuzeConcret, bulevardul 1 Decembrie va fi resistematizat pe o lungime de 1.447 de metri. Vor fi realizate, și pe un sens și pe celălalt, benzi speciale pentru autobuze de cel puțin 3,5 metri lățime, și piste pentru bicicliști, în limita spațiului disponibil. Pe 1 Decembrie vor fi patru, iar pe Lăpușneanu 18 stații de autobuz inteligente. Acestea vor avea panouri electronice de informare, astfel încât călătorii vor ști peste cât timp va ajunge următorul autobuz în stație și cât va face până în stațiunea Mamaia. De asemenea, vor fi montate patru, respectiv 16 bănci de odihnă inteligente, unde cetățenii se pot conecta la internet și pot decide ce itinerariu să aleagă, de exemplu. De-a lungul celor două artere vor fi așezați 802 și 1.650 de stâlpișori care să blocheze parcarea autovehiculelor pe trotuar. În plus, traficul va fi controlat automat și semafoarele vor funcționa în funcție de prioritizarea transportului.Pe bulevardul 1 Decembrie, fiecare sens de mers va avea câte două benzi pentru autovehicule și câte o bandă pentru autobuze. Trotuarul își va păstra lățimea și pe o parte și pe alta, dar va fi împărțit între pietoni și bicicliști. Pietonii vor avea la dispoziție 2,3 metri, iar bicicliștii 1,20 metri.Pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu dispare cea de-a patra bandă, folosită cu preponderență pentru parcare, iar cea de-a treia bandă va fi exclusiv pentru autobuze. Dispare și parcarea în spic, de pe porțiunile unde a fost amenajată în ultimii ani cu bani mulți din vistieria orașului. Mașinile vor circula doar pe două benzi pe sens. Greu de imaginat, la ora actuală, cum se va merge pe porțiunea Casa de Cultură – strada București sau în zona „Șaguna”, unde traficul este sugrumat permanent. Proiectul nu pomenește nici unde vor fi amenajate parcări pentru autovehiculele care în prezent se „odihnesc” pe marginea arterei.În ce privește pistele de biciclete, acestea vor fi amplasate pe trotuar, cu o delimitare de siguranță, și vor avea o lungime de 2 kilometri, pe bulevardul1 Decembrie, și de 5,5 kilometri pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu.Constănțenii vor autobuze mai multe și mai deseProiectul sună bine și cu siguranță cele două artere vor arăta mult mai bine decât se prezintă la ora actuală, cu benzi nedefinite, căci nu se mai vede vopseaua de pe asfalt, cu bordurile știrbe, trotuarele peticite, însă, în lipsa unui transport public insuficient sau incorect capacitat, mașina proprie va rămâne în continuare mijlocul preferat de mișcare pentru constănțeni. Pe lângă aceste schimbări în trafic, autobuzele vor trebui să circule „ceas”, la intervale regulate și respectate, și să fie suficiente, astfel încât călătorii să stea confortabil și nu să se înghesuiască pe scări.„Constănțenii circulă mult cu autobuzul, mai ales de când nu mai sunt microbuze. Dar graficul de pe linia 100 și 100C încă nu a fost adaptat numărului mare de călători. La orice oră mergi cu autobuzul pe acest traseu este aglomerat. Am stat și 15 minute în stație la Spitalul de Boli Infecțioase, pentru ca apoi să vină, unul după altul, un 100 și un 100C. Noroc că au fost două autobuze, căci nu am fi încăput toți într-unul singur. Aceeași aglomerație este și de la City spre gară. Circul zilnic pe această linie și deseori stăm ca sardelele. Să se uite cei de la primărie pe camerele din autobuzele noi, să vadă cum stau călătorii și poate o să înțeleagă că degeaba vor să ne oblige să mergem cu autobuzul, trebuie să ne și ofere condiții de secolul XXI”, ne-a transmis pe adresa redacției un constănțean indignat.