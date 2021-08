Dispar locurile de parcare de pe bulevardul Lăpuşneanu. „Începe coşmarul pentru noi!”

Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu a intrat într-un amplu proces de reabilitare şi modernizare. Acesta este inclus într-un proiect cu fonduri europene, prin care va fi reamenajată întreaga arteră rutieră între Gara Constanţa şi staţiunea Mamaia. Pe lângă refacerea peisajului urban, a trotuarelor şi a carosabilului, planurile prevăd desfiinţarea a mii de locuri de parcare de-a lungul bulevardului.De câteva zile, lucrările au început dinspre zona Dobrogea spre intersecţia cu strada Soveja şi deja a fost interzisă parcarea autovehiculelor, pe ambele sensuri, în zona parcului Tăbăcărie. Deşi ştiau că se va ajunge aici, constănţenii care locuiesc în zonă sperau ca, până când vor fi demarate lucrările în perimetrul lor, autorităţile să găsească soluţii şi să le ofere alternativă pentru locurile de parcare desfiinţate. Acum se văd în situaţia de a nu avea unde să îşi lase maşinile, mai ales că este sezon estival şi zona este mai aglomerată decât în restul anului.„Am crezut că va mai dura până când vor ajunge cu şantierul la noi. Dar ei au început invers, dinspre Satul de Vacanţă spre Gară şi aşa ne-am trezit că, de la o zi la alta, vin utilaje şi sunt puse indicatoare rutiere pe banda întâi, pentru a nu mai putea intra cu maşina, să parcăm. Totuşi, ne-am strecurat printre ele şi am mai lăsat-o la bulevard. Acum însă au montat şi panouri cu parcarea interzisă şi stau poliţişti locali care ne spun că vom fi amendaţi dacă mai punem maşina acolo. Începe coşmarul pentru noi. Nu ştiu cum ne vom descurca”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Emilia C., o constănţeancă din zonă.Fără spaţii verzi şi acum şi fără parcăriOamenii sunt supăraţi că autorităţile locale sunt nepăsătoare la problema acută a lipsei locurilor de parcare în cartier. „Ne forţează să nu mai parcăm aici, dar nici nu ne spun unde am putea să ne lăsăm maşinile. Înţelegem să modernizăm oraşul, dar şi noi locuim în acest oraş şi suntem sacrificaţi. Şi noi plătim taxe şi impozite, însă primăria nu ne dă soluţie, nu se îngrijeşte de situaţia noastră. Ne-au spus să parcăm în spatele blocurilor, dar nu avem unde. Nu sunt locuri suficiente nici pentru cei care locuiesc în blocurile din apropiere, darămite să ne mai ducem şi noi. Trebuia mai întâi să construiască parcări, etajate, subterane, cum o fi, şi abia apoi să ne oblige să nu mai punem maşinile pe trotuar”, ne-au mai spus soţii Iancu, locatari într-unul din blocurile de la bulevard.Necazul oamenilor este mai vechi, de când au început să vadă cum dispar spaţiile verzi din faţa blocurilor. „Locuiesc de 50 de ani aici şi aveam grădini în jurul blocurilor şi la bulevard. Acum au dispărut, atât cele din faţa turnurilor, cât şi din faţa blocurilor cu patru etaje. În locul lor, au construit alte turnuri. De fapt, cei care parchează pe bulevard sunt noii noştri vecini. Şi-au bătut joc de viaţa noastră, ne-au luat spaţiile verzi, lumina soarelui şi acum iau şi locurile de parcare. Eu nu mai am maşină, pentru că sunt bătrân, dar în bloc sunt familii cu copii, care au nevoie de autoturism. Este o necesitate, nu un lux!”, ni s-a plâns un pensionar din zonă.Planuri fără… soluţiiLa lansarea proiectului de reabilitare a bulevardului Alexandru Lăpuşneanu, în 2020, reprezentanţii Primăriei Constanţa au precizat că „1.200 de locuri de parcare vor fi relocate pe terenuri pe care se vor construi parcări subterane şi supraetajate”. Însă, în zona Tăbăcărie, deocamdată, nu doar că nu a fost amenajată nicio astfel de parcare, dar nici măcar nu au fost identificate terenurile unde ar putea fi acestea realizate.„Prin aceste lucrări, Primăria Constanţa urmăreşte încurajarea utilizării transportului public şi a celui alternativ, fluidizarea traficului şi eliminarea poluării. Mai mult decât atât, concomitent cu acest proiect, se va proceda şi la înlocuirea magistralei termice pe acelaşi tronson, pentru a evita clasicele situaţii în care o lucrare nouă de suprafaţă este spartă imediat pentru lucrări la reţelele subterane”, explică reprezentanţii administraţiei locale.De altfel, proiectul presupune modernizarea şi resistematizarea spaţiului rutier existent, prin introducerea de benzi dedicate transportului public, amenajare de piste pentru biciclete, reabilitare spaţii pentru transportul public, reamenajare trotuare, amenajări peisagere, cu spaţii verzi şi plantare copaci, instalaţii electrice şi iluminat public pentru pistele de biciclete şi trotuare, dotări şi mobilier urban inteligent şi infrastructură de telecomunicaţii.Valoarea totală a proiectului este de peste 90 milioane de lei, toate cheltuielile fiind suportate din fonduri europene obţinute în timpul mandatului lui Decebal Făgădău. Contribuţia financiară a municipiului Constanţa este de aproximativ două milioane de lei.