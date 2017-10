Directorul Ionel Manafu, „epurat“ de la Apele Române

Continuă epurarea politică în Constanța. Ionel Manafu, direc-torul Direcției Dobrogea - Litoral „Apele Române“, membru PD, a fost eliberat din funcție în data de 14 septembrie 2007. Directorul Administrației Naționale„ Apele Române”, Marius Postelnicescu, care a semnat decizia de eliberare din funcție este membru PNL. Ionel Manafu a fost numit la conducerea DADL în aprilie 2005. Până la numirea unei alte persoane în funcția de director al instituției, Gheorghe Babu, director adjunct, a preluat atribuțiile și sarcinile directorului de direcție. Motivele invocate de Postelnicescu în decizia de eliberare din funcție sunt secrete, așa cum a precizat Gheorghe Babu. Ionel Manafu a declarat pentru „Cuget Liber“ că va contesta decizia șefului. „A fost o decizie semnată pe sub masă. Nu este semnată nici de Serviciul Juridic, nici de directorul de la Personal. Normal că o voi contesta. Nu mă pot acuza de nimic pentru perioada cât am fost director, împotriva mea nu pot face nici un capăt de acuzare”. Fostul director este dezamăgit de felul în care a primit „sentința”: „Mă așteptam la fair - play, însă au dat dovadă de lipsă de profesionalism”, a adăugat el. Manafu speră ca într-o lună – două să se reîntoarcă în fruntea instituției. În Constanța, mai sunt doar trei directori membri PD care nu au fost înlocuiți din funcție. Aceștia sunt: Daniela Dragomir, directorul Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și Familie, Vasile Petro, comisar șef al Gărzii de Mediu și Adrian Manole, directorul Agenției pentru Protecția Mediului.Continuă epurarea politică în Constanța. Ionel Manafu, direc-torul Direcției Dobrogea - Litoral „Apele Române“, membru PD, a fost eliberat din funcție în data de 14 septembrie 2007. Directorul Administrației Naționale„ Apele Române”, Marius Postelnicescu, care a semnat decizia de eliberare din funcție este membru PNL. Ionel Manafu a fost numit la conducerea DADL în aprilie 2005. Până la numirea unei alte persoane în funcția de director al instituției, Gheorghe Babu, director adjunct, a preluat atribuțiile și sarcinile directorului de direcție. Motivele invocate de Postelnicescu în decizia de eliberare din funcție sunt secrete, așa cum a precizat Gheorghe Babu. Ionel Manafu a declarat pentru „Cuget Liber“ că va contesta decizia șefului. „A fost o decizie semnată pe sub masă. Nu este semnată nici de Serviciul Juridic, nici de directorul de la Personal. Normal că o voi contesta. Nu mă pot acuza de nimic pentru perioada cât am fost director, împotriva mea nu pot face nici un capăt de acuzare”. Fostul director este dezamăgit de felul în care a primit „sentința”: „Mă așteptam la fair - play, însă au dat dovadă de lipsă de profesionalism”, a adăugat el. Manafu speră ca într-o lună – două să se reîntoarcă în fruntea instituției. În Constanța, mai sunt doar trei directori membri PD care nu au fost înlocuiți din funcție. Aceștia sunt: Daniela Dragomir, directorul Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și Familie, Vasile Petro, comisar șef al Gărzii de Mediu și Adrian Manole, directorul Agenției pentru Protecția Mediului.