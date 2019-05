Directorul de la Pedagogic, demis şi repus pe funcţie în aceeaşi zi. „Este strigător la cer şi este imoral“

Directorul de la Pedagogic, demis și repus pe funcție în aceeași zi. „Este strigător la cer și este imoral“

Sistemul de învățământ constănțean se confruntă cu o situație stranie. După ce Instanța a decis anularea concursului câștigat de prof. Anamaria Ciobotaru, pentru funcția de director al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, acesteia i s-a acordat aceeași funcție, cu delegație, cel puțin până la organizarea unui nou concurs pentru această funcție.







Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța, de la sfârșitul săptămânii trecute. Astfel, directorului Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Anamaria Ciobotaru, i-a fost întrerupt contractul de management, și în cadrul aceleiași ședințe, i-a fost acordată o delegație de director. Din această cauză, mai mulți profesori din cadrul unității își manifestă îngrijorarea vizavi de cele petrecute.







Cum s-a ajuns la așa ceva? Curtea de Apel Constanța a decis că a fost răsturnată prezumția de legalitate a examenului de acum trei ani și, de aceea, a decis anularea rezultatului concursului, în ceea ce privește ocuparea funcției de director în cazul colegiului. Ca urmare, s-a hotărât anularea rezultatului concursului, dar ISJ a considerat că cea mai potrivită persoană pentru această funcție este tot Anamaria Ciobotaru.







La ce proces facem referire? Profesorul de pedagogie Felicia Mădălina Belcin, cadru didactic al aceleiași unități școlare s-a judecat timp de trei ani cu Inspectoratul Județean Școlar, pentru că nu i s-a părut corect ce s-a întâmplat la concursul, pentru director din anul 2016.

Reamintim că ea a participat la concursul organizat de ISJ având-o ca și contracandidată pe Anamaria Ciobotaru, actualul director al colegiului. Pentru că dascălul s-a simțit nedreptățit la concurs, a acționat în instanță ISJ, iar pe fondul cauzei, ea a solicitat magistraților anularea actului administrativ.







S-au judecat trei ani







La începutul acestui an, dascălul a câștigat procesul, definitiv și irevocabil. La acel moment, ea a declarat că a fost un concurs care a vizat trei probe diferite, la care a obținut un punctaj mai mare decât contracandidata sa și alte două probe de CV. „La aceste probe de CV, doamna director, având doctoratul, a trecut peste mine, dar la proba de interviu, au existat nereguli, iar Judecătoria a decis că este adevărat ce le-am spus. Pe scurt, planul managerial pe care orice director în funcție, orice școală îl are se numește plan de dezvoltare instituțională (PDI) și are o durată de patru sau cinci ani, conform legii. Pe planul doamnei director scria 2011-2016, deci era în vigoare la acest moment, dar ea l-a declarat expirat și a prezentat în cadrul concursului un alt plan de dezvoltare instituțională, care i-a fost admis. Acest plan a fost trecut, însă, prin consiliul profesoral și de administrație abia în noiembrie 2016, după susținerea efectivă a concursului. Eu l-am analizat, în schimb, pe al dumneaei, întrucât ea și-a dat seama că nu poate câștiga concursul cu un plan slab și l-a declarat expirat. Mie mi-a pus la dispoziție planul 2011-2016, pentru că legea spunea că dacă el există, trebuie analizat cel prezent. Dacă nu, trebuie făcut unul nou. Eu considerând că el există, l-am analizat pe acesta, care era foarte slab. Cert este că, la interviu, eu am fost descalificată, pentru că în loc să prezint un PDI nou, am prezentat PDI-ul directorului în funcție. Am făcut contestație și timp de trei ani de zile ne-am luptat”, a precizat cadrul didactic.







„Ce vor înțelege elevii?“







Referitor la ceea ce se întâmplă acum, prof. Mădălina Belcin a declarat pentru „Cuget Liber” că acest lucru este strigător la cer și este imoral. „Dacă s-a dovedit că a fost un concurs nelegal, iar candidatul care a câștigat, a câștigat necinstit, cum să iei așa o decizie? Este nedrept ce se întâmplă, noi educăm copii, creăm destine! Ce vor înțelege elevii? Este vorba despre priuncipiu! Eu am luptat și lupt în continuare pentru dreptate! Este atât de nedrept și necinstit! Întreabă elevii, întreabă părinții! Toți sunt siderați de atâta nedreptate, iar doamna inspector general, cu nonșalantă, spune că își asumă această delegare”, a mărturisit cadrul didactic.







Întrebată despre această problemă, Gabriela Bucovală, șeful ISJ spune că aici este vorba despre punerea în aplicare a unei hotărâri de instanță, pentru care a cerut și punctul de vedere al organizatorului concursului, respectiv Ministerul Educației Naționale. „Noi am pus în aplicare hotărârea instanței care spune că se anulează rezultatul concursului în ceea ce privește ocuparea funcției de director la Colegiul Pedagogic. Ca urmare a anulării rezultatelor concursului, am constatat vacantarea postului. Directorul va ocupa acest post până la organizarea unui nou concurs. Data va fi fixată de minister”, a precizat ea.

La rândul său, prof. Anamaria Ciobotaru a declarat că nu a fost parte în proces. „Nu am primit nimic în sensul celor comunicate de dumneavoastră”, a transmis cadrul didactic.