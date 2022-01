Directorul Crucii Roşii Constanţa, Carmen Lungu, se pensionează. „A fost o mare provocare pentru mine”

„A fost o mare provocare pentru mine să vin aici și mi-am dat seama, încă de la început, că eu chiar am o cruce de dus, şi aşa a fost. Nu zic că a fost uşor. Ba a fost chiar foarte greu, mai ales în condiţiile în care Crucea Roşie nu primeşte fonduri de nicăieri şi trebuie să se gospodărească singură. În aceste condiţii, am fost nevoiţi să desfăşurăm tot felul de cursuri de prim-ajutor, de infirmiere, tocmai pentru a reuşi să supravieţuim, şi, în acelaşi timp, de a sprijini, în paralel, persoanele nevoiaşe, pentru că aceasta este misiunea noastră, aceea de a sprijini populaţia. Indiferent că provin din mediul urban sau rural, lumea are nevoie de ajutor”, a precizat ea.





Cum spuneam, Crucea Roşie Constanţa a desfăşurat foarte multe activităţi în decursul celor 16 ani şi toate îi vor rămâne în suflet, susţine directorul, pentru că toate au fost la fel de importante. Înainte de toate, însă, am întrebat-o cum a ajuns într-un astfel de loc şi ce a determinat-o să ajute şi alte persoane.





„Eu făceam voluntariat cu mult timp înainte de a ajunge la Crucea Roşie. Apoi, am început să lucrez la Universitatea «Andrei Şaguna», ca profesor şi acolo, împreună cu alte colege ajutam diferite persoane. Între timp, a apărut postul de director al sucursalei din Constanţa şi mi s-a spus că aş fi potrivită pentru el. Aşa că, am învăţat tot ce ţinea de legislaţie, am susţinut examenul şi iată-mă”, a declarat Carmen Lungu, pentru „Cuget Liber”.





Trăgând linie la tot ce s-a derulat în aceşti ani, Carmen Lungu s-a declarat mândră şi mulţumită de ceea ce a făcut aici, în vechea cetate a Tomisului, pentru populaţia ei. Din păcate, acum, din cauza pandemiei, instituţia se descurcă foarte greu, pentru că au scăzut veniturile oamenilor. În plus, pentru că nu au mai putut desfăşura cursurile, banii au fost tot mai puţini. De asemenea, ani la rând, Crucea Roșie a derulat proiectul „Banca de alimente”, care le oferă tuturor ocazia de a se implica direct şi de a alina suferinţa persoanelor vulnerabile. Astfel, proiectul a reuşit să ajute, de-a lungul ultimilor 13 ani, cu alimente, mii de familii sau persoane singure. Astfel, fiecare persoană sprijinită a primit un pachet cu alimente de bază conţinând: ulei, zahăr, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau peşte etc. Din păcate, colectele din magazine sunt tot mai slabe, şi asta tot din cauza lipsei banilor din partea populaţiei.





În concluzie, dacă ar exista mai multe posibilităţi financiare, ar putea fi ajutaţi şi mai mulţi oameni sărmani, pentru că voluntari există. Mai mult decât atât, Crucea Roşie s-ar putea baza pe foarte multe persoane. „În acest sens, avem multe cereri pentru voluntariat, dar fiind în pandemie nu mai putem desfăşura o mulţime din activităţile pe care le derulam înainte de anul 2019, în care să putem lucra cu aceşti voluntari. În aceste condiţii, cu un număr de aproximativ 15 persoane ne descurcăm”, a subliniat directorul.





De asemenea, între timp, vor fi organizate, în primăvara aceasta, şi cursuri de educaţie de igienă orală, la 20.000 de copii. Proiectul se va derula cu voluntari, cu ajutorul unor medici dentişti. Totodată, când se va putea vor fi organizate diferite spectacole, festivaluri, în care să fie aduşi pe scenă numeroşi oameni talentaţi ai Constanţei. Desigur, cu banii din taxa de înscriere pot fi ajutaţi alţi oameni, pentru că nevoie de ajutor a fost, este şi va fi tot timpul.





Ca şi celelalte filiale ale Crucii Roşii, şi cea din Constanţa desfăşoară o mulţime de activităţi, toate menite să le asigure celor mai săraci sau neputincioşi dintre noi, un binevenit ajutor. La malul mării, activitatea este coordonată de psh. Carmen Lungu, care activează în cadrul instituţiei de 16 ani, ea punând mult suflet în tot ceea ce face şi dăruind un strop de speranţă multora din locuitorii acestui judeţ. Din păcate, în scurt timp se va pensiona, dar ceea ce lasă în urma sa este o activitate extraordinară. Cum pot fi caracterizaţi aceşti ani în slujba omului, a întrajutorării acestuia?