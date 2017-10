Directori terorizaţi! "Au vrut să-mi dea amendă de 5.000 de lei, e ridicol"

Școli fără asistent medical, fără medic școlar, fără cabinet medical

Directori terorizați! "Au vrut să-mi dea amendă de 5.000 de lei, e ridicol"

În condițiile în care Ministerul Sănătății ține posturile blocate și nu vrea să angajeze medici școlari, autoritățile locale nu au bugete să-i contracteze și să-i plătească direct, în peste jumătate din unitățile de învățământ din județul Constanța nu există medic sau asistent școlar, nu există cabinet medical, iar cabinetele stomatologice le numeri pe degete.Conducerile școlilor sunt presate să asigure asistență medicală pentru elevi, dar sunt la mâna primăriilor și a Ministerului Sănătății pentru a angaja medici. Iar ridicolul situației nu se termină aici: pentru că nu și-au îndeplinit această obligație, Direcția de Sănătate Publică îi amendează pe directori personal, și nu școala sau primăria, cu sume de ordinul miilor de lei.„Conform legislației în vigoare, conducerea unității de învățământ are obligativitatea de a asigura asistența medicală în școală, într-un cabinet medical amenajat și dotat corespunzător, potrivit regulilor impuse de normativele sanitare. Acolo unde nu au medic școlarist, pentru că știm că rețeaua de medici cu această specializare este mult redusă în prezent, directorii de școli trebuie să solicite autorităților locale să asigure contractarea de servicii de asigurare medicale de către un medic de familie sau generalist”, atrage atenția directorul adjunct al DSP Constanța, Ramona Iliuță.Mai mult decât atât, directorii de școli sunt obligați să doteze și cabinetele de medicină dentară și să se asigure că aparatura este corect sterilizată.Potrivit inspectorului școlar general, prof. Petrică Miu, în anul 2014, în județul Constanța figurau 114 unități școlare cu cabinet medical și 16 unități cu cabinet medical dentar.Însă lucrurile sunt extrem de complicate, cu toată bunăvoința directorilor de școli.„De doi ani trimitem adrese în toate direcțiile, la Ministerul Sănătății, la DSP, la ISJ, la autoritățile locale, prin care cerem arondarea unui medic și a unui asistent medical școlar. Ministerul Sănătății mi-a răspuns că nu există posturi și că nici nu se pot înființa. La sfârșitul săptămânii trecute, mai precis vineri, o echipă de la DSP mi-a pus în vedere ca până luni să efectuăm triajul epidemiologic. La începutul acestei săptămâni, am fost la sediul direcției și, pentru că nu am făcut triajul, au vrut să îmi dea mie, persoană fizică, o amendă de 5.000 de lei”, povestește prof. Radu Buzan, directorul Școlii Tuzla.Deși situația poate părea absurdă, singurul răspuns pe care directorul l-a primit de la conducerea DSP a fost: „Dumneavoastră trebuie să faceți demersurile și sunteți pasibil de amendă”. În replică, Radu Buzan spune că a făcut 15 adrese, iar în doi ani, nu a primit niciun răspuns. „Primăria trebuie să contracteze medicul. Dar amenda o primesc eu, pe persoană fizică. Trăim o piesă de teatru ridicolă!”, completează directorul Școlii Tuzla.La rândul său, inspectorul școlar general recunoaște că este la curent cu aceste probleme și că se caută soluții pentru a se putea asigura asistență medicală elevilor.„Le-am cerut directorilor de școli ca, dacă există un spațiu unde se poate amenaja cabinet școlar, să ne trimită adresă, prin care să solicităm autorităților locale dotarea acestora. De asemenea, Instituția Prefectului va face solicitări către Ministerul Sănătății pentru a mai aloca posturi de medic și asistent școlar, măcar pentru anul viitor. Sunt însă unități, cum ar fi Școala nr. 30, Școala nr. 29, Școala nr. 24 din Constanța, unde nu vom găsi spațiu pentru a face cabinete medicale. Acestea sunt deja supraaglomerate și nu au săli disponibile”, admite șeful ISJ Constanța.