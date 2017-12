Direcţia de Sănătate Publică, apel către medicii de familie să ridice vaccinul antigripal

Direcția de Sănătate Publică, apel către medicii de familie să ridice vaccinul antigripal

Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) a primit, zilele trecute, 91.170 doze de vaccin antigripal (cele mai multe din întreaga țară), care vor fi distribuite, în cursul acestei săptămâni, tuturor medicilor de familie și în unitățile sanitare.Pe această cale, directorul DSPJ, Cristina Schipor, face apel la medici să se prezinte la sediul instituției pentru a intra în posesia fiolelor de vaccin și, în acest fel, să înceapă imunizarea populației.Precizăm că, anul acesta, Ministerul Sănătății a achiziționat peste un milion de doze de vaccin gripal sezonier, dublu față de anul trecut, astfel încât să asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane aflate în grupele de risc. Partea bună este că, până acum, nu au fost înregistrate cazuri confirmate de gripă, morbiditatea prin infecții respiratorii acute încadrându-se în intervalul așteptat pentru această perioadă.Ca în fiecare an, prioritate la vaccinare vor avea persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copiii și bătrânii instituționalizați, dar și personalul medical. Campania se va derula prin cabinetele medicilor de familie și în unități sanitare cu paturi.Potrivit specialiștilor, cea mai bună metodă de prevenire a gripei este vaccinarea antigripală. Ca măsuri generale de prevenție se recomandă evitarea aglomerărilor umane sau a contactului cu persoanele bolnave. Medicii sunt de părere că cea mai indicată perioadă de vaccinare este octombrie-decembrie, dar în același timp li se cere pacienților să păstreze o igienă corporală riguroasă, iar spațiile în care locuiesc să fie neapărat aerisite, încălzite și luminoase.Categoriile de persoane care sunt predispuse la gripă sunt bolnavii cronici, în special cei cu afecțiuni respiratorii cronice, dar și diabeticii și cardiacii, copiii și adulții cu astm bronșic, care au o evoluție gravă a bolii, personalul medico-sanitar, dar și persoanele vârstnice.Pentru acele categorii care nu intră în categoriile de risc, există vaccin antigripal în toate farmaciile. La acest moment, în spițerii se găsește Vaxigrip, Fluarix, al căror cost este în jur de 40 lei și Influvac, care costă cam la fel. Specialiștii susțin că virusul gripal se găsește într-o mare varietate de tipuri și are o mare capacitate de a se modifica de la un an la altul, ceea ce înseamnă că, chiar dacă v-ați vaccinat, este posibil să contactați o infecție cu alt tip de virus gripal, doar că veți face o formă mult mai ușoară de boală dacă sunteți vaccinați.De asemenea, trebuie amintit și faptul că pot exista reacții adverse posibile după vaccinare. Acestea sunt reacții locale de scurtă durată la locul injectării: durere, eritem, prurit. Mai rar, pot apărea reacții sistemice, precum febră, frisoane, cefalee, mialgii, vărsături. Din fericire, toate acestea sunt de scurtă durată (1-2 zile) și sunt minore, în comparație cu complicațiile posibile ale unei infecții gripale.Înainte de toate, însă, nu uitați că vaccinurile antigripale sunt contraindicate în timpul unor boli febrile acute sau în caz de alergie la substanțele componente (în special la ou). La pacienții cu imunodeficiențe și copiii cu vârsta sub șase ani la prima vaccinare, se recomandă vaccinarea de două ori la interval de patru săptămâni.