Din toamnă, liber la muncă în Franţa

1

Asta ... ar fi super

Am terminat facultatea Agronomica anul acesta , deja lucrez in Fr , la o ferma , dar sunt inchis in circuitul acesta de 3 luni. Sper ca din toamna sa se schimbe treburile... Oricum , daca va fi asa , atunci veti vedea invazie de romani cu adevarat... Ca un plus* , cred ca se va declansa alarma joburilor ce necesita studii in Franta mult mai mult ca pana acum. Doamne ajuta !