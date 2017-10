Din nou report la Loto 6 din 49. Iată numerele extrase la tragerea de joi

Duminică, 12 mai vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 9 mai, Loteria Română a acordat 20.050 de câștiguri în valoare totală de peste 2,4 milioane lei.La Loto 6/49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 30,7 milioane lei, adică peste 7,1 milioane euro. Numerele extrase au fost 38, 28, 6, 2, 22 și 23. La Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,5 milioane lei, adică peste 582.500 euro.La categoria întâi a jocului Joker se înregistrează un report în valoare de peste patru milioane lei (peste 934.000 de euro).La Super Noroc, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 35.900 lei.La Loto 5 din 40 s-a câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 1.057.070,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 35-075 din Timișoara și a fost completat cu patru variante simple.De asemenea, și la Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 93.446,42 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 12-021 din Cluj-Napoca și a fost completat cu două variante la Joker și o variantă la Noroc Plus. Un bucureștean a câștigat un premiu în valoare de 10.000 de lei, la Lozul Carrefour seria 3.Jucătorii pot asista la tragerile loto înscriindu-se la Biroul Relații Publice al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., telefon 021.336.89.55, e-mail pr@loto.ro.