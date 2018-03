DIN NOU CUTREMUR! România, zguduită de un seism, chiar de la primele ore

Ştire online publicată Luni, 26 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe Richter a avut loc luni dimineață în județul Vrancea. Seismul s-a produs la ora 08:41 și a fost localizat la adâncimea de 102 kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea următoarelor orașe: Odobești (38km), Râmnicu Sărat (45km), Panciu (47km), Focșani (50km), Buzău (52km).Cel mai puternic cutremur din acest an s-a produs în România pe data de 14 martie, tot în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,6 grade.Mai multe seisme au avut loc în ultimele zile. Cea mai activă zi a fost cea din 20 martie, când au avut loc nu mai puțin de patru cutremure, toate de mică intensitate.Conform romaniatv.net, seismologii români au subliniat că nu există motive de îngrijorare, indiferent de numărul mare de cutremure înregistrate în ultimele luni.Pe de altă parte, oamenii de știință din America prezic ca numărul seismelor va crește pe parcursul acestui an din cauza încetinirii mișcării de rotație a planetei.Încetinirea periodică a mișcării de rotație a Pământului va provoca o activitate seismică intensă, mai ales în regiunile tropicale extrem de populate, scrie The Guardian.Conexiunea dintre mișcarea de rotație a planetei noastre și activitatea seismică a fost menționată de profesorul Roger Bilham, de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick, de la University of Montana in Missoula.