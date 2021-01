Din inima Moldovei, la malul mării. Povestea unui viitor maistru militar de marină

Apoi, în adolescență, a descoperit jocurile video și a devenit fascinat de strategii, de ideea de echipă şi de acțiune. „Fără ca măcar să realizez, am crescut practic iubind valorile de bază ale armatei. Nu știam definiția instrucției, dar trăiam în rigoare și disciplină, ca un militar. Mă fascina ideea spiritului de supraviețuitor, poveștile despre călătorii inițiatice. Am ajuns să fiu pasionat de camping în pădure, de vânătoare și așa s-a născut în mintea mea ideea că aș putea urma o carieră militară. Confirmarea că aceasta este într-adevăr calea pe care vreau s-o urmez a venit în momentul în care și fratele meu mai mare a decis să se înroleze. Mereu





l-am privit cu respect și admirație, la fel ca pe tata, iar acum el a devenit principalul meu model. Mi-a oferit din experiența lui, continuă să o facă.





M-a susținut și m-a îndrumat să fac alegerile corecte”, povesteşte elevul.



Un vis din copilărie





Acesta a studiat ofertele instituțiilor de învățământ și aşa a aflat despre oportunitățile din Forțele Navale Române. „Habar nu aveam ce frumusețe poate conține această categorie de forțe! Prima dată, m-a atras ținuta de oraș, atât de deosebită... Apoi am vrut să aflu mai multe și am descoperit că, devenind marinar militar, aș avea posibilitatea să călătoresc aproape oriunde în lume, că am posibilitatea să îmi trăiesc visul din copilărie și să devin cercetaș în cadrul Regimentului de Infanterie Marină sau, mai mult decât atât, aș putea ajunge scafandru de luptă în forțele de elită ale Armatei României. Fără să stau pe gânduri am completat fișa de recrutare, m-am pregătit fizic pentru prima misiune importantă din viața mea: admiterea la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, de la Constanța. Am reușit! Mi-am văzut visul cu ochii”, îşi aminteşte Ştefan, cu entuziasm.



Specializarea lui este motoare și mașini electrice navale. „Am ales astfel pentru că îmi oferă corespondență și în viața civilă; la urma urmei, nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul, de aceea este cel mai bine să te găsească pregătit”, mai spune elevul.



Acesta recunoaşte că este nerăbdător să îşi primească locul, prin repartiție, la vapor. „Mă gândesc cu entuziasm că voi face parte dintr-o echipă diversă, dar coagulată prin profesionalism și știu că voi avea multe de învățat de la militarii cu experiență. Am ajuns până aici. Depinde numai de mine să parcurg drumul mai departe”, exclamă Ştefan Diţu, plin de speranţă.





Ştefan Diţu a venit tocmai din inima Moldovei, la malul mării, să înveţe şi are planuri mari de viitor. El este elev al Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale Române „Amiral Ion Murgescu” şi a ales să îşi spună povestea pentru a-i încuraja şi pe alţi tineri să-şi urmeze visul şi să fie curajoşi. „«Profesia mea este curajul!» este un motto care mi-a mers la suflet şi pe care mi l-am însuşit pentru a mă călăuzi pe drumul pe care am pornit, acela de maistru militar de marină. La fel ca în cazul fiecărui băiat, primul erou din viața mea a fost tata, care, în copilăria mea, îmbrăca și el ținuta militară. De la el am învățat care sunt cele mai importante calități și valori de care un bărbat trebuie să țină seama pentru a fi respectat în societate. Totuși, nu mă vedeam neapărat călcându-i pe urme în cariera militară”, mărturişeşte Ştefan.