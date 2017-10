Din ce în ce mai puţine bone calificate, la Constanţa! Părinţii caută disperaţi!

Din ce în ce mai puține bone calificate, la Constanța! Părinții caută disperați!

Mămicile din Constanța sunt disperate. Nu găsesc bone pentru a-și lăsa copiii în siguranță și în care să aibă încredere deplină. Sute de anunțuri sunt postate în ziare sau pe internet, însă nu are cine să le răspundă. Atunci când apare pe piață o bonă bună, cu referințe pozitive sau cu cursuri de specialitate dispare imediat. Familiile se bat care să o ia.„Am avut timp de trei ani de zile, o bonă nemaipo-menită pentru copii, gemeni, fată și băiat. Chiar dacă era în vârstă și ei au fost doi și a fost foarte dificil, i-a îngrijit de la trei luni, ca pe proprii nepoți. Nu am ce să-i reproșez și îi mulțumesc din tot sufletul pentru că m-a ajutat chiar și atunci când poate ar fi vrut să fugă. Acum însă copiii încep grădinița și vor sta cu program prelungit și avem o familie de prieteni care o așteaptă disperați. Doamna nici nu a mai apucat să-și caute, i-au spus că o vor încă de acum șase luni. Astfel de oameni nici nu ajung pe piață”, ne-a povestit Alina S., din Constanța.Mulți părinți se plâng că, în Constanța, este aproape imposibil să găsești o bonă calificată, cu experiență și în care să ai maximă încredere. Multe bone au plecat în străinătate imediat după ce au făcut cursuri de calificare și duse au fost. În Anglia, de exemplu, o bonă primește între 200 și 350 de lire sterline pe săptămână, în condițiile în care nu are costuri cu cazarea, masa și transportul local, locuind chiar în casa familiei respective. Și nemții au prins gustul bonelor românce, pe care le plătesc cu peste 1.000 de euro pe lună.„Nu poți să lași un copil cu o persoană care nu știe să vorbească!“„Nu există forță de muncă cu calificare pe piața din Constanța. Familiile sunt pretențioase, caută altceva decât ce ar putea găsi în ziar, iar recrutarea este anevoioasă. Am fost foarte dezamăgită să constat că la cursurile organizate de diferite instituții pentru baby-sitting, cu diplomă recunoscută național și internațional, participantele au fost selectate fără să se țină cont de anumite criterii. Nu poți să lași un copil cu o persoană care nu știe să vorbească, neîngrijită, care vine la interviu mirosind a ceapă sau a transpirație. Cum poți să bagi o astfel de persoană în casă și să îi lași copilul pe mână?”, ne declara la începutul acestui an Adriana Gavrilă, directorul companiei de recrutare și plasare bone „Casanda Baby”.Situația nu numai că nu s-a schimbat în ultima perioadă, ba chiar s-a agravat. Cererea este foarte mare, însă puține persoane se încadrează în cerințele necesare unei bone. „Avem solicitări multe, pentru că sunt familii care s-au lovit de aceste probleme pe piața muncii și atunci apelează la noi pentru a le face o recomandare.Bonele care se înscriu în baza noastră de date trec printr-un filtru de selecție, apoi susțin testare psihologică, cu aviz semnat și ștampilat de psiholog autorizat. Ulterior, trebuie să aducă adeverință de la medicul de familie pentru clinic sănătos și să nu aibă cazier judiciar. Uneori, la cererea familiei se mai fac și alte analize suplimentare. Noi recomandăm, mai ales la familiile cu copiii mici, sub un an, și analize medicale precum VDRL, hepatita B și C, HIV și exudat faringian. Când familia vine și încheie contractul, i se înmânează și dosarul bonei, cu toate documentele respective”, explică reprezentatul firmei de recrutări.