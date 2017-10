Din ce în ce mai multe locuri de muncă în străinătate pentru constănţeni

Din ce în ce mai multe locuri de muncă în străinătate pentru constănțeni

Aproape 500 de locuri de muncă sunt disponibile, în această perioadă, pentru constănțenii care vor să muncească în străinătate. Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă propune, prin rețeaua EURES, 469 de posturi în opt țări din Europa. Se caută persoane care cunosc diferite meserii, asistente medicale și îngrijitori de copii sau bătrâni, dar și ingineri. Salariile sunt net superioare celor din România. În Danemarca, sunt așteptați 135 de lucrători în agricultură, culegători de căpșuni și culegători de mazăre. Plata muncii este în funcție de cantitatea recoltată, la kilogram. Pentru căpșuni, se plătește echivalentul în coroane daneze a aproximativ 1 euro brut pe kg, iar pentru mazăre, 0,6 euro net per kg, la care se mai adaugă 12,5 la sută bani de concediu. Impozitele și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu, conform legislației daneze. În Irlanda, se fac angajări în domeniul medical, fiind disponibile câte un post de medic psihiatru și medic oftalmolog și 23 de posturi de asistente medicale. Medicii vor fi plătiți cu câte 4.000 de euro brut pe lună, în funcție de nivel și experiență, iar asistentele cu câte 2.008 euro brut pe lună. În Norvegia, în schimb, nu este liber decât un post de asistent brutar și ajutor la curățare, cu un salariu de debut de 19 euro pe oră. În Olanda, sunt 20 de posturi de măcelar tranșator vită, cu un salariu de la 9,87 până la 10,3 euro pe oră. Cei foarte îndemânatici pot ajunge și la 12 euro pe oră, conform angajamentului colectiv de muncă din sectorul cărnii. Iar în Ungaria, o firmă angajează trei ingineri mecanici, salariul fiind negociabil. Angajatorii din Germania sunt din ce în ce mai interesați de români, Eures venind cu o ofertă de 129 de locuri de muncă. Se caută asistente medicale, bucătari, lucrători cu produse de cauciuc și plastic, personal de servire clienți în cafenea, vopsitori, tâmplari, instalatori, mecanici, lucrător în depozit, mecanici construcții metalice și însoțitori - îngrijitori bătrâni. Și chiar dacă britanicii se tem de o invazie a românilor în țara lor, firmele din Marea Britanie propun cel mai mare număr de locuri de muncă. Nu mai puțin de 155 de posturi sunt disponibile, în domeniul IT, financiar și medical. Pentru asistente medicale, se propune un salariu de 21.000 - 27.901 lire sterline brut pe an, în timp ce un analist financiar va primi un salariu de la 25.000 până la 35.000 de lire brut pe an. Cei mai mulți bani sunt oferiți administratorilor de baze de date și programatorilor seniori, cu un salariu brut cuprins între 30.000 și 40.000 de lire brut pe an. Persoanele interesate de unul din locurile de muncă propuse de Eures pot afla informații suplimentare la adresa www.eures.anofm.ro sau de la consilierul Eures Elena Pană, din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, tel. 0241/481.553.